Tot mai mulți proprietari sunt nevoiți să renunțe la animalele lor exotice din cauza facturilor tot mai mari la energie, avertizează o organizație caritabilă din regiunea Highlands, Scoția.

Scottish Exotic Animal Rescue, un centru de salvare a animalelor exotice din orașul Nairn, are în grijă în permanență până la 100 de animale, printre care șerpi, șopârle, broaște, insecte și alte specii mai puțin obișnuite ca animale de companie.

Președintele organizației, Chris Evans, spune că mulți oameni ajung să-și dea animalele spre adopție nu pentru că nu le mai doresc, ci pentru că nu își mai permit să le asigure condițiile necesare de trai, notează BBC.

„De fiecare dată când reușim să relocăm un animal, aproape imediat primim un altul”, explică el. „Este un cerc vicios.”

Animalele exotice au nevoie de căldură constantă

Majoritatea animalelor exotice provin din zone cu climă mult mai caldă decât cea din Scoția – sau România. Din acest motiv, temperatura dintr-o locuință obișnuită nu este suficientă pentru sănătatea lor.

„Un living normal nu este destul de cald pentru multe dintre aceste animale”, spune Evans. „Au nevoie de lămpi de încălzire și de iluminat special, esențiale pentru sănătatea lor, iar acest lucru duce automat la costuri mai mari, în special la energie.”

De exemplu, dragonii bărboșiți, o specie populară de reptile, au nevoie de temperaturi de aproximativ 22°C pe timpul nopții. Unele specii de broaște de copac necesită chiar și 32°C timp de cel puțin 12 ore pe zi.

Criza energiei afectează direct animalele de companie

Potrivit unui raport de cercetare prezentat Parlamentului Marii Britanii, prețurile globale la gaze, electricitate și alți combustibili au început să crească acum patru ani, odată cu relaxarea restricțiilor din pandemie și reluarea activităților economice.

Creșterile s-au accentuat după invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022. Deși prețurile la energie au scăzut ușor din vara anului 2023, ele rămân peste nivelul de dinaintea crizei energetice. Mai mult, autoritatea de reglementare Ofgem a anunțat recent o nouă creștere ușoară a tarifelor începând cu luna ianuarie.

Chris Evans spune că aceste costuri suplimentare i-au lăsat pe mulți oameni în imposibilitatea de a mai îngriji animale pe care, până nu demult, și le permiteau fără probleme.

„Din păcate, este o problemă în creștere”, afirmă el.

Un apel la responsabilitate înainte de a cumpăra un animal exotic

Reprezentantul centrului de salvare îi încurajează pe oameni să se informeze foarte bine înainte de a cumpăra un animal exotic.

„Faceți cât mai multă documentare posibil. Iar dacă aveți cel mai mic dubiu, poate că ar fi mai bine să luați în considerare un alt tip de animal de companie”, recomandă Evans.

De asemenea, el îi îndeamnă pe viitorii proprietari să se gândească la adopție și să ofere o șansă animalelor exotice salvate, care au deja nevoie urgentă de un cămin potrivit.