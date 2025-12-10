În urma creșterii necontrolate a comerțului online cu animale exotice, care îngrijorează organizațiile de protejare, se cer reguli mai stricte pentru protejarea speciilor amenințate. După Convenția privind Comerțul Internațional cu Specii Sălbatice (CITES) organizată zilele trecute la Samarkand, în Uzbekistan, au fost lansate mai multe propuneri care vizau limitarea sau interzicerea traficului de reptile, păsări și amfibieni. Aceste specii au devenit populare pe rețelele sociale, fiind vândute ca animale de companie potrivit AP News.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Printre speciile pentru care se solicită protecție suplimentară se numără iguanele din Galapagos, mai mult de zece de specii de tarantule din America Latină și o țestoasă rară din Africa.

Susan Lieberman, vicepreședinte pentru politici internaționale la Wildlife Conservation Society, avertizează că rețelele online facilitează comerțul ilegal.

„Oamenii caută specii rare și nutrebuie să intre într-un magazin de animale. Internetul oferă mii de exemplare, inclusiv specii pe cale de dispariție”, spune aceasta.

„Creșterea dramatică a piețelor online îi pune pe cumpărători în legătură directă cu traficanți din întreaga lume”, spune Matt Collis, director în cadrul International Fund for Animal Welfare.

Cerere tot mai mare de exemplare vii

Un raport arată că în 18 țări latino-americane au fost capturate sau confiscate peste 100.000 de animale între 2017 și 2022, majoritatea dintre acestea fiind reptile și păsări. Peste 90% din animalele destinate Europei erau vii, ceea ce indică cererea ridicată pentru animale de companie exotice.

La reuniunea CITES, delegații au aprobat interzicerea comerțului cu o țestoasă amenințată din Africa de Vest, precum și restricții privind două specii de vipere din Etiopia. Propunerile care se referea la două specii de șerpi cu clopoței din Mexic au fost respinse, iar cele referitoare la gecko-ul australian și la două specii de leneși urmează să fie discutate.

O altă propunere importantă, susținută de Statele Unite, este cea a Ecuadorului privind interzicerea comerțului cu iguane din Galápagos. Deși exporturile comerciale sunt deja interzise, autoritățile semnalează capturarea ilegală a puilor, care ajung în special în Asia, și unde pot fi vânduți cu până la 25.000 de dolari.

S-a subliniat, la Convenție, că sunt abuzate și procedurile CITES. De exemplu, unele țări emit permise fără a verifica originea animalelor, ceea ce permite „spălarea” exemplarelor capturate din sălbăticie. În plus, crescătoriile oficiale sunt folosite uneori ca paravan pentru comerțul ilegal.

Deși organizațiile de profil cer măsuri și sancțiuni mult mai drastice decât cele din prezent, reprezentanții industriei de animale exotice consideră unele propuneri excesive.