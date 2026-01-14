Invazie de animale exotice într-un oraș american. Maimuțele și o capră au pus stăpânire pe străzi, iar autoritățile recunosc că nu știu de unde au apărut și cum să le prindă (VIDEO)

Maimuțe vervet, originare din Africa, cutreieră orașul american St. Louis, de mai multe zile, în timp ce autoritățile recunosc că nu știu nici de unde au apărut, nici câte sunt de fapt, potrivit BBC.

Animale exotice pe străzile unui oraș american

Oficialii susțin că este ilegal să deții animale exotice în St. Louis, ceea ce face puțin probabil ca proprietarii să iasă public să le revendice. Nu se știe cum au ajuns maimuțele în oraș sau dacă au scăpat dintr-un transport ori dintr-o locație ilegală.

„În acest moment, nu știm de unde provin aceste animale”, a spus Justen Hauser, șeful biroului de sănătate a mediului din cadrul Departamentului de Sănătate din St. Louis, citat de BBC.

Cele mai multe semnalări de animale vin din zona O’Fallon Park, în nordul orașului. Martorii spun că au văzut maimuțele alergând pe străzi, cocoțate pe verande sau stând lângă mașini parcate.

„Mă gândesc la pericol, pentru că este un animal sălbatic”, a precizat o localnică pentru postul KSDK, afiliat NBC. Un alt rezident a relatat că este „o nebunie” să știe că maimuțele ar putea fi în apropiere.

O capră s-a alăturat maimuțelor

Un expert în primate de la grădina zoologică a orașului a confirmat că animalele sunt maimuțe vervet, o specie originară din Africa subsahariană. Acestea sunt relativ mici, cântăresc între aproximativ 3 și 8 kilograme și sunt cunoscute sub numele de „maimuțe verzi” (nuanța blănii). Autoritățile locale avertizează că, deși sunt foarte inteligente și sociale, aceste animale pot deveni imprevizibile sau agresive atunci când sunt stresate.

Pentru ca situația să fie complet neobișnuită, pe lângă maimuțele aflate în libertate, în St. Louis a fost observată și o capră rătăcită. Conform postului local Fox 2 St. Louis, Aaliyah Thee Stallions a publicat recent pe Facebook mai multe fotografii în care apare o capră alb-negru alergând prin oraș. În imaginile online, capra pare să aibă un guler la gât, semn că ar putea proveni dintr-o gospodărie sau fermă din zonă.

Autoritățile americane, depășite de situație

Situația este complicată și de imaginile false generate de AI, care circulă pe rețelele sociale și induc în eroare autoritățile, notează Sky News. Oficialii din St. Louis spun că mai mulți locuitori au raportat că au prins maimuțele sau le-au localizat, prezentând imagini ca dovadă. Dar s-a constatat că multe dintre aceste poze sunt generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

„S-a vorbit mult despre inteligența artificială și despre ce este autentic și ce nu. Oamenii pur și simplu se distrează. Nu cred că cineva vrea să facă rău”, a spus Willie Springer, purtător de cuvânt al Departamentului de Sănătate din St. Louis.

„Lucrăm pentru a ne face o idee despre locul în care s-ar putea ascunde sau unde ar putea căuta hrană. Odată capturate, maimuțele vor fi transportate la o unitate certificată pentru îngrijirea animalelor exotice”, a explicat Justen Hauser.

