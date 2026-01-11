EXCLUSIV | Toate pisicile de la primul târg de adopții din 2026 și-au găsit rapid familii. Roxana Manoliu, președinta Asociației Ambasadorii Faptelor Bune: „Suntem recunoscători pentru volumul de oameni care au participat” (FOTO + VIDEO)

Duminică, 11 ianuarie, a avut loc primul târg de adopții de pisici din 2026, organizat de Ambasadorii Faptelor Bune la un cabinet veterinar din Sectorul 2 al Capitalei. În ciuda ninsorii abundente care i-ar fi putut ține în casă pe iubitorii de animale, evenimentul a fost un real succes, căci toate pisicile disponibile au fost adoptate.

Primul târg de adopții pisici din 2026, un real succes

Iubitorii de animale au demonstrat, încă o dată, că vremea rea nu stă în calea faptelor bune. În Sectorul 2 al Capitalei a avut loc primul târg de adopții de pisici din 2026, organizat de Asociația Ambasadorii Faptelor Bune, iar evenimentul s-a bucurat de un succes peste așteptări: toate felinele disponibile au fost adoptate în doar două ore de la deschidere.

La târgul de adopții ținut în cabinetul veterinar Paw Vet, pe Strada Sică Alexandrescu nr. 22, au participat 11 pisici salvate, de toate vârstele, îngrijite și pregătite pentru o nouă familie. Vizitatorii au putut interacționa cu felinele, astfel încât să găsească pisica potrivită pe care vor să o adopte.

Toate pisicile prezente la târg provin de pe stradă

Pets&Cats a mers la târgul de adopții, unde a stat de vorbă cu Roxana Manoliu, președinta Asociației Ambasadorii Faptelor Bune. La ora 13, când am ajuns la Paw Vet, deja se dăduseră toate pisicuțele, adică în două ore de la deschiderea târgului de adopții. Spre bucuria mea, le-am găsit pe Fiona, care este rezervată și va pleca astăzi, și pe Dulci (cu cravata), care va fi și ea rezervată.

Președinta asociației ne-a explicat că toate pisicile prezente la târg provin de pe stradă, fiind salvate din situații variate, unele dintre ele critice. Înainte de adopție, fiecare felină trece printr-un proces complet de îngrijire medicală.

„Suntem la a cincea ediție a târgului de adopții pisicuțe. Astăzi am avut 11 pisicuțe pentru adopție și, la acest moment la care vorbim, mai avem zero. Suntem recunoscători pentru volumul de oameni care au venit, au participat și au adoptat. Pisicuțele noastre sunt toate de pe stradă, găsite în diferite situații, unele mai critice, unele mai ușoare. Toate sunt deparazitate, vaccinate și sterilizate și pleacă acasă doar cu contract de adopție”, ne-a declarat Roxana Manoliu, președinta Asociației Ambasadorii Faptelor Bune.

Un nou târg de adopții în curând

Succesul ediției i-a determinat pe organizatori să ia în calcul un nou târg de adopții într-un timp foarte scurt. Volumul mare de adoptatori a făcut ca unii dintre cei veniți să plece dezamăgiți, nemaifiind pisici disponibile.

„Următorul târg, la volumul pe care l-a avut, ni-l dorim în două săptămâni. Au plecat oameni supărăți de la noi, pentru că nu au mai rămas pisici disponibile”, potrivit Roxanei Manoliu.

De fiecare dată se adoptă toate pisicile?

Deși acum toate pisicile și-au găsit rapid familii, Asociația Ambasadorii Faptelor Bune susține că nu fiecare ediție se încheie cu adopții în proporție de 100%. La primele târguri organizate, aproximativ 80% dintre pisici au fost adoptate, existând și situații în care unele animale au fost returnate.

„Nu de fiecare dată. La primele târguri, în proporție de 80% au fost adoptate și câteodată – una, două pisicuțe returnate. Asta este o regulă foarte importantă a târgului nostru de adopții. În momentul în care pleci acasă cu o pisicuță, dacă te răzgândești, dacă nu ești compatibil, dacă viața ta ți se schimbă sub orice formă, rugăm tare să ne fie adusă pisica înapoi, nu să fie postată pe rețele sau să caute dânșii o altă familie. Ne-o dorim înapoi. Pentru orice problemă medicală, avem medicul nostru veterinar care se ocupă de ele”, ne-a mai spus Roxana Manoliu.