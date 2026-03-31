Un tânăr a fost amendat de poliţiştii prahoveni după ce şi-a chinuit calul pentru a trage din şanţ căruţa plină cu lemne, surse judiciare precizând, marţi, că lemnele erau furate, transmite Agerpres.

“Poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Plopeni, la data de 29 martie a.c., au fost sesizaţi de către o femeie, prin apel 112, cu privire la faptul că, în zona cimitirului din localitate, în apropierea Drumului Judeţean 102, a observat două persoane care supuneau un animal (cabalină) la efort fizic excesiv, încercând să îl determine să tracteze un atelaj hipo dintr-un şanţ”, a declarat Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Din verificările efectuate de către poliţişti, a rezultat că proprietarul calului este un tânăr de 24 de ani, din comuna Dumbrăveşti, sat Plopeni, care ar fi forţat animalul să iasă cu atelajul din şanţ şi care l-ar fi supus unui efort nejustificat.

Imaginile care arată momentul în care calul se chinuie să tragă din şanţ o căruţă încărcată cu lemne au fost publicate în mediul online, iar surse judiciare susțin că lemnele erau furate.

Tânărul a fost amendat cu 1.000 de lei conform Legii nr.171/2010, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice şi cu 3.000 de lei conform prevederilor Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor, mai arată IJP.

Vezi și Concediu plătit pentru animalele bolnave. Angajații din Italia pot lipsi legal de la muncă pentru a-și trata câinii și pisicile la medic

Imagini revoltătoare în Vâlcea! Două iubitoare de animale, agresate fizic și verbal în timp ce hrăneau câinii fără stăpân: „Să vezi ce îți rup eu picioarele” / „Cine vă dă dreptul să mă jigniți?” (VIDEO)