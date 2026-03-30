Scene șocante în județul Vâlcea! Două femei au fost agresate verbal și fizic în timp ce hrăneau câini abandonați în spațiul public, în apropiere de Pădurea Cotoșmanu. În imagini, un bărbat în vârstă le bruschează, le împinge în zone cu trafic, le amenință și folosește un limbaj explicit, spunându-le că le va face rău. În cele din urmă, individul recalcitrant a fost amendat cu 1000 de lei de autorități pentru amenințări:

Atacate și umilite pentru că au hrănit câini abandonați

„Te ia mama dracu, auzi!”

„Hei, nu pune mâna”

„Nu pune mâne pe mine că-ți f*t o labă peste ochi. Te ia mama dracu, să vezi ce îți rup eu picioarele”

„Ca ce chestie, că am dat de mâncare la un câine pe spațiul public?”

„Băi, tuta dracu, du-te acolo în pădure”

„De ce mă jigniți?”

„Pentru că ești o tută, o proastă”

„Cine vă dă dreptul să mă jigniți?”

„Și ție cine îți dă dreptu’

„Păi, eu am jignit cu ceva, am vorbit urât?”.

Mesajul transmis în mediul online

„Ăștia-s oamenii României. Ne dăm bărbați în toată firea, dar în fața a două fete ne “aparam” cu bâta. Nu, stai… nu ne apărăm ,ne facem dreptatea singuri, că așa știm noi: cu bâta, cu gura mare și cu zero creier. Ne-am oprit să lăsăm niște mâncare la o mamă cu un pui. Atât. Nimic spectaculos. Doar un gest simplu, de bun-simț. Puiul șchiopăta. Se chinuia. Am vrut să-l prindem, să-l ajutăm, dar nu am putut. Și fix atunci apar „oamenii”. De peste drum, cu tupeu și venin.

Au adresat niste injuraturi de-ți vine să te întrebi cum poate să iasă atâta mizerie dintr-un om. Și nu s-au oprit la vorbe. A început să o bruscheze pe prietena mea. Da, atât îi duce capul. Asta e bărbăția lor: două fete + un băț = curaj maxim. Serios acum, te vezi bărbat în toată firea și vii cu bâta la două fete? Asta e puterea ta? Asta e „onoarea” ta? Să te umfli în pene în fața cuiva care nu ripostează? Ăsta nu e curaj. E frustrare. E prostie. E gol pe dinăuntru.

Amendă de 1000 de lei

Finalul? Simplu. Am chemat poliția. Și, surpriză, „leul” s-a făcut pisică. Amendă: 1000 de lei. Atât s-a putut. Dar problema nu e amenda. Problema e mentalitatea asta infectă în care unii cred că sunt cineva doar când au o bâtă în mână și pe cineva mai slab în față. Ăsta-i România. Nu aia din reclame. Aia reală. Cu oameni care încă cred că violența îi face „bărbați”. Spoiler: nu vă face. Vă face doar de râs”, a transmis Edenulpatrupezilor2 pe TikTok.

