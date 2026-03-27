Povestea Noeliei Castillo Ramos a cutremurat Europa: tânăra de 25 de ani a ales eutanasia, în urma unui drum plin de suferință, traume și lupte personale greu de imaginat pe care, într-un final, nu a mai putut să le accepte și nici să le repare.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Noelia a fost eutanasiată

Noelia Castillo Ramos a murit pe un pat de spital din Barcelona, după ce dorința ei a fost aprobată în cele din urmă, în urma unui proces lung și tensionat, scrie The Guardian.

Înainte de momentul final, tânăra a vrut să aibă lângă ea câteva fotografii care i-au marcat viața: una cu ea, în timp ce pictează chipul mamei, alta cu cățelul din copilărie, o poză cu ea din prima zi de școală și una din copilărie, atunci când, probabil, habar nu avea de întorsătura dramatică pe care o va lua viața.

Deși familia a fost alături de ea înainte de procedură, Noelia a ales ca ultimele clipe să le petreacă singură. Tânăra a vrut intimitate totală în momentul în care medicii i-au administrat tratamentul care i-a adus sfârșitul.

A vrut să se sinucidă

Trauma Noeliei are legătura cu trecutul. Ea a fost victima unui viol în grup, un episod care i-a distrus complet viața și a resetat-o din toate punctele de vedere. La scurt timp, neputând accepta realitatea, a încercat să își ia viața. S-a aruncat de la etaj, iar tentativa i-a lăsat sechele devastatoare: a rămas paralizată și dependentă de îngrijire permanentă.

După ani în care starea ei nu s-a îmbunătățit, Noelia a cerut oficial să beneficieze de eutanasie, în conformitate cu legislația spaniolă. Decizia ei nu a fost acceptată de părinți, iar cazul a ajuns în instanță și a declanșat un conflict juridic și emoțional de durată.

Au urmat luni întregi de evaluări, procese și amânări, timp în care medicii au confirmat că tânăra era conștientă, lucidă și fermă în decizia ei. În cele din urmă, justiția i-a îndeplinit dorința. Joi, 26 martie 2026, Noelia Castillo Ramos a murit prin eutanasie la 25 de ani.

Care au fost ultimele sale cuvinte

„Vreau să plec acum în pace și să nu mai sufăr, punct. Nimeni din familia mea nu este în favoarea eutanasiei. Dar ce se întâmplă cu toată durerea pe care am suferit-o în toți acești ani? Fericirea unui tată, a unei mame sau a unei surori nu poate fi mai importantă decât viața unei fiice”, a precizat Noelia pentru emisiunea TV spaniolă Y Ahora Sonsoles în interviul înregistrat în casa bunicii sale materne.

Ea a susținut că „s-a simțit mereu singură” și „și-a văzut lumea ca fiind foarte întunecată”, chiar înainte de a cere eutanasia.

Procedura a fost efectuată în conformitate cu un protocol sanitar strict, ce a inclus administrarea intravenoasă a trei medicamente. Conform Comitetului de Etică al Spitalului Vall d’Hebron, medicamentul induce mai întâi o stare de somn profund, apoi provoacă stop cardiorespirator, astfel încât pacienta să nu sufere.

