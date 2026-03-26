Dale Pearce, un australian de 44 de ani, a cheltuit 40.000 de dolari pentru a-și congela câinele diagnosticat cu cancer terminal. A traversat lumea cu animalul înainte de a ajunge la Cryonics Institute din Michigan. Planul său este să fie și el criogenizat pentru a se reîntâlni cu câinele în viitor, transmite Mediafax.

Dale Pearce și câinele său, Neren, o femelă Australian Kelpie, împărtășeau viața de nouă ani. În 2017, diagnosticul de cancer terminal i-a dat planurile peste cap. Pearce a refuzat ideea unei înmormântări tradiționale și a început să caute alternative, conform People.

Cercetările l-au condus la Cryonics Institute din Michigan, la peste 16.000 de kilometri de Melbourne. Înainte de procedură, a organizat o ultimă călătorie de două săptămâni. Au traversat Australia, s-au oprit în Hawaii, au vizitat San Francisco și au ajuns în Detroit.

Cum funcționează crioconservarea unui animal

Procedura prevede înghețarea corpului la aproximativ -196 grade Celsius. Obiectivul este oprirea completă a interacțiunilor moleculare. Țesuturile sunt păstrate intacte în așteptarea unor tratamente viitoare.

Pearce a eutanasiat-o pe Neren într-o clinică veterinară situată lângă institut. Era esențial ca trupul să fie congelat cât mai repede după deces. „Mă gândeam că aceea ar putea fi ultima dată când o văd. Dar există cel puțin o șansă”, a spus el.

Cât costă să-ți congelezi câinele

Din cei 40.000 de dolari cheltuiți, aproximativ 20.000 au fost alocați procedurii de crioconservare. Clinica respectivă practică tarife începând de la 5.800 de dolari pentru câini sub 6,8 kilograme. La acestea se adaugă 150 de dolari pentru fiecare kilogram în plus, cotizații de membru și cheltuieli veterinare. Institutul oferă același serviciu pentru pisici, păsări și alte animale.

Pearce speră să trăiască suficient pentru a beneficia de terapii de prelungire a vieții. Alternativ, vrea să fie și el congelat pentru a fi reanimat odată cu Neren. „Văd crioconservarea ca o chestiune de probabilitate”, a explicat el. „Prin congelare, interacțiunea moleculară se oprește complet.”

Ce spune președintele Cryonics Institute

Dennis Kowalski, președintele institutului, recunoaște că domeniul este adesea privit ca ficțiune științifică. El invocă însă progrese medicale considerate imposibile în trecut. „Acum o sută de ani, dacă inima se oprea, era sfârșitul. Astăzi folosim defibrilarea cardiac în mod curent”, a spus Kowalski. Transplantul cardiac părea de neconceput în urmă cu șaizeci de ani. Astăzi salvează vieți.