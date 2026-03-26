Medicii veterinari au întocmit un ghid prin care le explică proprietarilor care sunt pericolele ascunse care îți pot îmbolnăvi animalul fără să îți dai seama.

Pericolele ascunse care îți pot îmbolnăvi animalul

Specialiștii în îngrijirea animalelor atrag atenția asupra faptului că tot mai multe patrupede sunt expuse unor riscuri greu de observat, ascunse în activități și produse aparent inofensive.

Potrivit experților, multe dintre pericolele care afectează câinii și pisicile nu sunt evidente pentru proprietari, fiind legate de obiceiuri zilnice, tendințe populare sau produse considerate sigure, conform Dogs Today Magazine.

Decizii aparent banale, cum ar fi alegerea hranei, a accesoriilor sau a produselor de îngrijire, pot avea consecințe neașteptate asupra sănătății animalelor. Etichetele care sugerează că un produs este „natural” sau „sigur” nu garantează întotdeauna lipsa riscurilor, mai ales atunci când informațiile sunt incomplete sau insuficient înțelese de către proprietari.

Și mediul de acasă, deși considerat sigur pentru animale, poate ascunde numeroase pericole, cum ar fi obiecte mici care pot fi înghițite, cabluri electrice sau substanțe toxice disponibile accidental. Curiozitatea naturală a animalelor le face mai vulnerabile în fața acestor riscuri, mai ales în lipsa unei supravegheri constante.

La ce să fii atent dacă vrei un animal sănătos

Nici mediul exterior nu este lipsit de riscuri. În timpul plimbărilor, animalele pot intra în contact cu plante sau ciuperci toxice, substanțe periculoase sau paraziți. Multe dintre aceste pericole nu sunt ușor de identificat de către proprietari, ceea ce crește riscul de incidente.

Experții subliniază că unul dintre cele mai mari pericole pentru animalele de companie este lipsa informațiilor corecte. Proprietarii bine intenționați pot lua decizii greșite atunci când se bazează pe tendințe, recomandări din mediul online sau informații incomplete.

Pentru a reduce riscurile, experții recomandă informarea din surse sigure, verificarea produselor înainte de utilizare, supravegherea atentă a animalelor și consultarea medicului veterinar în caz de îndoială.

