A venit vremea când se face curățenia de primăvară, însă dacă ai animale în casă, trebuie să fii atent la anumite aspecte. Unele activități sau substanțe folosite pot deveni periculoase pentru acestea, astfel că proprietarii responsabili trebuie să aibă grijă.

Curățenia de primăvară cu animale în casă

Una dintre cele mai mari probleme, atunci când vine vorba despre procesul de curățenie generală, o reprezintă substanțele chimice din detergenții și soluțiile de curățare utilizate. Acestea pot fi toxice dacă sunt inhalate, ingerate sau ajung pe blana animalelor.

Pisicile, de exemplu, sunt foarte sensibile și supuse riscurilor. Ele pot intra în contact cu substanțele de pe podea și apoi le pot ingera în timp ce se spală. Specialiștii recomandă evitarea produselor puternice, precum cele pe bază de clor sau amoniac, și alegerea unor variante mai blânde, sigure pentru animale, potrivit krcrtv.com.

Un alt sfat important este ca animalele să nu fie în aceeași încăpere în timp ce se face curățenie. Vaporii sau reziduurile pot afecta sănătatea acestora, chiar dacă produsul este considerat „sigur”. Se recomandă lăsarea animalelor înapoi în spațiul curățat doar după ce suprafețele sunt complet uscate și încăperea aerisită.

Atenție la purici și căpușe

Desigur că pericolele nu rămân doar în interiorul casei, ci și în afara ei, în special în zona grădinilor. Substanțele folosite, cum ar fi îngrășămintele sau pesticidele, pot fi periculoase pentru animale. Odată cu venirea primăverii, cresc și riscurile privind puricii și căpușele. Din acest motiv, o verificare atentă și protejarea necuvântătoarelor este foarte importantă.

Specialiștii spun că o casă curată este benefică pentru toată familia, inclusiv pentru animale, însă doar dacă sunt respectate câteva reguli simple. De menționat este faptul că nu doar spațiile utilizate de oameni trebuie curățate, ci și culcușurile animalelor, păturile, jucăriile și bolurile de apă și mâncare ale acestora.

Alegerea produselor potrivite, aerisirea spațiilor și supravegherea animalelor sunt pași esențiali pentru a transforma curățenia de primăvară într-o activitate sigură pentru toți membrii familiei.

