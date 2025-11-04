De unde să începi cu dresajul câinelui. Cele 6 principii care stau la baza unui animal de companie educat și disciplinat

Când vrem să dresăm câinele, majoritatea oamenilor se gândesc automat la obediență, la cum să-l învățăm să stea și să aștepte semnalul că are voie să facă anumite lucruri, toate acestea ajută. De fapt, toți stăpânii vor să aibă animale de companie ascultătoare, dar pentru asta trebuie să ai bazele unui dresaj corect.

Dacă îi întrebi pe majoritatea proprietarilor de câini ce își doresc de la patrupedul lor, cei mai mulți vor răspunde că vor un câine care să fie cuminte și politicos când este afară, în casă și în fața oamenilor, care să se întoarcă atunci când este chemat și să nu sară.

Cum să-ți dresezi câine: elementele de bază

Cheia pentru un animal echilibrat și educat începe din momentul în care îl aduci acasă, fie de la un crescător, fie de la un adăpost. Un câine salvat poate fi, desigur, puțin mai dificil, având în vedere comportamentele învățate, dar asta nu înseamnă că nu poate începe să se adapteze treptat odată ajuns în noua lui familie.

Trebuie să iei în considerare așteptările comportamentale, consecvența, limitele, recompensele pozitive, socializarea, controlul impulsurilor, rutina, ținutul în lesă și plimbarea liberă, etapele de frică ale cățelușului și impactul acestora, controlul mediului, obișnuința și îngrijirea. Și nici măcar nu am ajuns la ceea ce majoritatea oamenilor percep ca fiind obediență.

Acestea sunt principii de bază pe care trebuie să le stabilești chiar înainte de a te gândi la cursuri de câini și la obediență. Dacă acestea nu sunt implementate și respectate cu sfințenie zilnic, similar cu spălatul pe dinți în fiecare dimineață sau cu a spune „te rog” și „mulțumesc”, atunci vei avea un câine confuz și problematic, notează Horseandhound.co.uk.

Așteptări comportamentale

Acestea sunt vaste și cuprind antrenamentul la toaletă, bunele maniere legate de mâncare, odihna și ora de culcare, bunele maniere generale, mersul cu lesă, rechemarea, intrarea și ieșirea din mașini, salutul oamenilor, ca să numim doar câteva.

Câinele poate face doar ce îi ceri și îl înveți, la fel ca în cazul copiilor. Este greșit să crezi ca patrupedul știe că nu trebuie să fie obraznic, ci trebuie învățat.

Consecvența este esențială

Odată ce înțelegi personalitatea câinelui tău, indiferent dacă este mai fericit să stea în cușcă sau să fie lăsat într-un țarc pentru a-l ajuta să se antreneze la toaletă și să doarmă noaptea, consecvența este primordială. Adesea, problemele apar atunci când nu toți membrii casei țin cont de reguli.

Dacă ți-ai împiedicat meticulos și categoric câinele să sară la tine, dar partenerul tău vine acasă și îi permite să facă fix lucrul pe care tu l-ai interzis, asta îl debusolează și îl agită.

Frustrarea ta și reacția greșită a celorlalți amețesc animalul de companie, care o să ajungă să nu mai știe ce vrea, totul pentru că nu există consecvență. La fel este și atunci când îl înveți să meargă frumos, să-și amintească sau să aștepte mâncarea. Dacă acest lucru nu este făcut în același mod zilnic de către toată lumea, atunci cum te poți aștepta ca patrupedul să înțeleagă și să facă ce trebuie?

Rutina

Tuturor le place rutina, iar lipsa acesteia este cu siguranță nesănătoasă și pentru câini. Rutina este esențială pentru bunăstarea lor mintală, securitate și siguranță. Viața e plină de obstacole și se întâmplă lucruri care schimbă programul animalelor.

Câinilor le place rutina de dimineață și seară, iar aceasta coincide de obicei cu hrănirea. Exisă rase de câini cărora, dacă le permiți să doarmă în alt loc decât de obicei, în următoarele zile devin nepoliticoase și nu mai ascultă.

Întărire pozitivă

Întărirea pozitivă poate însemna multe, de la comanda „da” și o mângâiere, până la aruncarea unei jucării sau oferirea unei recompense de mare valoare, cum ar fi cârnați sau brânză. Este important să afirmi comportamentul dorit, fie că este vorba de a se așeza frumos, în loc să latre excesiv.

Este important să corectăm și să redirecționăm comportamentul câinelui, dar experții susțin că vâd prea des comportamente deviate cu recompense în loc să fie corectate. Acest lucru poate suprima lătratul sau săriturile, dar odată ce câinele a primit recompensa sau jucăria, obrăznicia va reîncepe, deoarece nu au existat consecințe pentru acțiunile sale. Asta înseamnă că repetă comportamentul și va învăța în curând cum să manipuleze situația pentru a obține ce își dorește.

Controlul mediului

Acest lucru este important în cazul unui câine nervos, temător, reactiv sau chiar exuberant. În lumea canină nu există așa ceva precum lider de haită sau dominanță. Depinde de tine să fii persoana pe care câinele tău se poate baza.

Dacă patrupedul este supraexcitat, trebuie să-l scoți din acea stare și să rămâi calm înainte de a putea continua ce făceai. În caz contrar, câinele rămâne într-o stare de hiperactivare și suprastimulare, incapabil să asculte, să înțeleagă și să gândească. Nu va putea să-și controleze emoțiile pentru că nu l-ai ajutat și nu l-ai învățat. Procedând astfel, vei avea un câine încrezător, care se bazează pe tine pentru siguranța și bunăstarea sa emoțională.

Socializare

A-ți lua câinele peste tot poate fi prea mult. Există o linie fină între prea multă socializare și prea puțină. Prea multă socializare face câinele reactiv sau temător dacă are o fire timidă. Nu poți transforma un introvertit într-unul extrovertit, așa că, cu cât pui mai mult un câine timid în această poziție, cu atât devine mai negativă. Câinele începe apoi să se teamă de alți câini și oameni, până când singura sa modalitate de comunicare este să se teamă, să se ascundă, să latre sau să fie reactiv ca o modalitate de a face față emoțiilor negative pe care le simte.

Societatea este vinovată că cere prea mult de la câini și se așteaptă ca ei să ofere servicii indiferent de costul fericirii lor. Cheia este puțin și des, exersarea este atunci când câinele tău poate și nu poate interacționa. Fii vocea câinelui tău dacă este timid și nu vrea să fie mângâiat, nu permite oamenilor să se impună asupra câinelui tău.

În cazul câinilor foarte activi este invers. Nu tuturor le plac câinii și nu toată lumea își dorește unul care este hiperactiv, sare sau zgârie. Nu permite câinelui tău să te târască la fiecare persoană sau animal pe care îl vede și să creeze o astfel de scenă.