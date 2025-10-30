Vești proaste despre cinci rase de câini. Interesul pentru ele a scăzut drastic din cauza aspectului fizic, iar visul lor de a fi adoptate dispare cu fiecare zi

O platformă online care vinde câini în Marea Britanie afirmă că a scăzut masiv interesul oamenilor pentru rasele mari, de vină fiind introducerea interdicției privind câinii din rasa XL Bully. Potrivit platformei, proprietarii evită câinii considerați „periculoși” de la intrarea în vigoare a legii.

Interesul pentru rasele de câini mari s-a prăbușit

Site-ul Puppies.co.uk monitorizează interesul britanicilor pentru diverse rase de câini de când modificarea legii a fost confirmată pe 31 octombrie 2023 și a constatat că mai multe rase, care sunt de obicei „puse în aceeași categorie” cu XL Bully, au înregistrat o scădere a popularității.

Ciobănescul german are una dintre cele mai mari scăderi ale interesului, numărul căutărilor lunare reducându-se cu 17,14% din noiembrie 2023. Această tendință coincide cu apelurile organizației RSPCA (Societatea Regală pentru Prevenirea Cruzimii față de Animale), care îi îndeamnă pe oameni să adopte „uriași blânzi”, după ce se confruntă cu un număr record de câini aflați în îngrijirea sa și care așteaptă să fie adoptați, scrie UK News.

Oamenii evită să adopte acești câini din cauza aspectului fizic

Staffordshire Bull Terrierii, cunoscuți și sub numele de Staffies, sunt la fel de stigmatizați (interesul pentru această rasă a scăzut cu 10,3%). În mod similar, Bullmastiffii au avut o scădere de 10,03%, în timp ce Cane Corso și Rottweilerii au înregistrat un declin al interesului de 5,30%, respectiv 4,80%.

„Având în vedere câte știri negative circulă, este ușor de înțeles de ce unii oameni pot prefera anumite rase în detrimentul altora. Dar este important să nu cădem în aceste capcane. Orice câine are potențialul de a fi agresiv, la fel cum orice rasă poate fi iubitoare și afectuoasă. Totul ține de modul în care îți dresezi, socializezi și îți îngrijești câinele. În cele mai multe cazuri, cauza principală a comportamentului agresiv este proprietarul iresponsabil, nu rasa în sine.

Desigur, asta nu înseamnă că orice câine este potrivit pentru tine și familia ta. De aceea este esențial să te documentezi și să înțelegi nevoile specifice ale fiecărei rase. Astfel, te poți asigura că ești cel mai bun „părinte de cățel”.

Nu ar trebui niciodată să eviți o rasă din cauza dimensiunii sau reputației sale. Dacă aceste concepții greșite continuă să fie perpetuate și mai multe rase vor fi interzise, am putea ajunge să vedem un număr mare de câini fără cămine iubitoare, ceea ce ar adăuga o presiune uriașă asupra adăposturilor de animale, care sunt deja supraîncărcate.

Legea câinilor periculoși (The Dangerous Dogs Act) nu funcționează și nu și-a atins scopul de a reduce numărul atacurilor. Avem nevoie de mai multă educație privind responsabilitatea deținerii unui câine, nu interdicții generale asupra raselor”.