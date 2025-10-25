Ce trebuie să faci dacă te atacă un câine pe stradă. Aceste 8 sfaturi, pe care nimeni nu ți le spune, îți salvează viața

Un câine vagabond care te urmărește este o experiență înfricoșătoare. Panica e instinctul natural, însă, dacă rămâi calm și știi cum să reacționezi, poți reduce semnificativ riscul de a fi mușcat sau atacat. Experții în comportamentul animalelor și medicii veterinari recomandă opt strategii pentru astfel de situații.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ce trebuie să faci dacă ești urmărit de un câine vagabond

Oprește-te din alergat și stai nemișcat

Unul dintre cele mai importante lucruri de făcut este să te oprești imediat din alergat. Alergatul poate declanșa instinctul de vânătoare al câinelui și intensifica urmărirea. În loc să fugi, stai nemișcat, evitând mișcările bruște care ar putea fi interpretate ca un pericol. Această tactică îi transmite câinelui că nu reprezinți o amenințare.

Evită contactul vizual direct

Contactul vizual direct este perceput de câine ca o provocare sau amenințare. În loc să-l privești direct, menține-l în câmpul tău vizual periferic și uită-te ușor în altă parte. Această abordare îl ajută să se calmeze și să-și piardă interesul, notează Pulse.ng.

Pune mâna pe pământ

Dacă patrupedul se apropie, un truc surprinzător, dar eficient este să te ghemuiești și să pui o mână pe pământ. Această poziție nu e amenințătoare pentru câine, reducând riscul ca acesta să continue urmărirea. Uneori, animalul poate interpreta gestul ca pe o interacțiune nonagresivă și decide să se retragă.

Folosește un ton calm

Vorbește-i cu o voce calmă, folosind comenzi simple precum „Nu!”, „Stai!” sau „Du-te acasă!”. Evită țipetele sau sunetele stridente, care pot stimula și mai mult câinele și îl fac mai agresiv. Tonul ferm transmite autoritate fără a provoca frică.

Retrage-te încet și deliberat

Dacă se calmează, începe să te retragi încet, păstrând contactul vizual periferic. Nu întoarce spatele câinelui și nu face mișcări bruște, deoarece acestea pot reaprinde instinctul de urmărire. Mișcările lente și deliberate cresc șansele de a ajunge într-un loc sigur fără agresivitate.

Folosește un obiect ca barieră

Obiecte precum o geantă, umbrelă sau jachetă sunt recomandate de specialiști pentru a crea o barieră între tine și câine. Acest gest te poate face să pari mai mare, intimidându-l și reducând probabilitatea unui atac. Este o măsură defensivă non-violentă, dar eficientă în majoritatea cazurilor.

Găsește un teren mai înalt sau un spațiu sigur

Dacă este posibil, caută un teren mai înalt sau un loc sigur, precum o mașină, o bancă sau o structură din apropiere. Ridicarea fizică față de câine îți oferă o barieră naturală și îți permite să te protejezi până la sosirea ajutorului sau retragerea în siguranță.

Distrage atenția câinelui cu un obiect

Aruncarea unui obiect, cum ar fi o sticlă de apă, o pălărie sau alt obiect disponibil, într-o direcție diferită distrage atenția câinelui și îți oferă timp să te retragi sau să ajungi într-un loc sigur. Este o strategie eficientă pentru a rupe concentrarea câinelui asupra ta.

Recomandări finale

În situația în care întâlnești frecvent maidanezi, ia măsuri preventive, precum purtarea unui fluier sau a unui spray de descurajare. Este foarte important să rămâi calm, să eviți gesturile provocatoare și să cauți mereu o ieșire sigură. Reacțiile tale liniștite previn atacuri și o tragedie.