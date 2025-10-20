Câinele care a inventat propria monedă. Negro își cumpără biscuiți cu frunze, după ce i-a văzut pe copii plătind cu bani. Povestea lui a emoționant o lume întreagă

Într-un campus din Columbia, un câine negru, blând și inteligent, a scris o pagină inedită în povestea conviețuirii dintre oameni și animale. Povestea lui Negro, câinele care obișnuia să plătească cu frunze pentru biscuiți, a reapărut recent pe rețelele sociale și a emoționat din nou milioane de oameni din toată lumea.

Negro, câinele fără stăpân, dar cu o familie întreagă în campus

Negro era „patrupedul oficial” al campusului Institutului Tehnic de Educație Diversificată Monterrey Casanare din Columbia. Deși nu avea un stăpân oficial, elevii îl considerau parte din familie. Profesorii îi asigurau hrană, apă și un loc cald pentru odihnă, iar copiii îl răsfățau cu atenție și mângâieri. Zilnic, Negro păzea liniștit curtea și clădirile, devenind un adevărat gardian al școlii.

Cum a învățat Negro să plătească cu frunze

După ce a petrecut mai mult timp în campus, Negro a observat cum elevii mergeau în pauze la magazinul școlii pentru a-și cumpăra gustări, folosind bani. Uneori, copiii îl mai răsfățau și pe el cu câte un biscuit.

Curios și atent, câinele a început să înțeleagă ce făceau copiii – oferirea unui obiect pentru a primi ceva în schimb. Într-o zi, surpriza tuturor a fost mare când Negro a mers la magazin cu o frunză în gură, dând din coadă, ca și cum ar fi vrut să „plătească” pentru un biscuit.

Aceasta a fost prima „plată” cu frunze și, spre uimirea tuturor, vânzătoarea i-a oferit biscuitul dorit. Astfel s-a născut o mică tradiție amuzantă și emoționantă: frunza a devenit moneda de schimb a lui Negro, potrivit The Dodo.

„Când vezi prima dată ce face, îți vine să plângi”

Negro a început să apară în fiecare zi cu câte o frunză în gură. O „preda” politicos și primea în schimb biscuitul: „Era clientul nostru zilnic, venea mereu cu o frunză”, își amintește Gladys Barreto, vânzătoarea magazinului școlii.

Profesorii au avut grijă să-i ofere animalului doar gustări sigure și să limiteze numărul de biscuiți pe care-i primea zilnic, nu doar pentru sănătatea lui, ci și pentru a evita o „inflație a frunzelor”, cum glumeau ei.

Pentru profesoara Angela García Bernal, care a povestit întâmplarea în 2022, gestul câinelui Negro a fost o demonstrație evidentă de inteligență și dorință de comunicare: „Când vezi prima dată ce face, îți vine să plângi. A găsit o cale de a se face înțeles. E un câine foarte inteligent”.

Emoția poveștii a revenit în atenția lumii

Deși nu se știe dacă Negro mai trăiește în campusul columbian, povestea lui a revenit recent în prim-planul rețelelor sociale. Fotografiile și relatările despre „clientul cu frunze” s-au viralizat din nou, emoționând milioane de oameni.

Reacțiile românilor la povestea lui Negro

Și în România, postările cu Negro au stârnit reacții frumoase. Comentariile demonstrează cât de mult pot emoționa gesturile simple ale animalelor:

„Scump suflet, de-aș fi fost în locul acestor doamne, ți-aș fi dat nu doar un biscuite, ci un platou cu toate bucatele din cantină” / „Când ai un câine, ai un prieten pe viață. Un prieten care nu te trădează niciodată” / „Animăluțele ne pot surprinde în fiecare zi, într-un mod plăcut… chiar te simți inferior, tu, cel citit! Au un suflet și o inteligență deosebită” / „El se mulțumește cu puțin, chiar dacă ar merita mult mai mult” / „Îți dau lacrimile! Ce inteligență, ce blândețe, ce lecție pentru noi toți” / „Cea mai frumoasă plată-răsplată din lume: mulțumirea din ochișorii lui!” etc.

