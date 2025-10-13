Te simți vinovat că îți lași pisica singură acasă? Cum percepe felina despărțirea. Adevărul te va surprinde și te va face să îți privești animalul cu alți ochi

Fie că plecăm în vacanță, avem obligații profesionale sau suntem nevoiți să ne internăm în spital pentru o perioadă, despărțirea de pisica de acasă este dureroasă. Se simte oare abandonată? Ne va recunoaște când ne întoarcem? Deși pisicile sunt deseori descrise ca fiind mai independente decât câinii, comportamentul lor după o absență lungă a stăpânilor variază mult.

Pleci mult timp de acasă: poate pisica să te uite?

Cu toate că pisicile nu sunt la fel de expresive ca alte animale de companie, ele formează legături emoționale puternice cu stăpânii lor. Aceste legături se bazează pe încredere, siguranță și familiaritate și se construiesc în timp, prin interacțiuni constante, rutine și gesturi de afecțiune.

Potrivit lui Hugues Martinat, specialist în comportament felin, „o absență prelungită provoacă un anumit stres din cauza unei noi perioade de adaptare, dar, în general, nu șterge legăturile emoționale stabilite anterior”. Așadar, chiar dacă stăpânul lipsește câteva săptămâni sau chiar luni, pisica nu îl va uita.

Pisicile dispun de memorie episodică, ceea ce le permite să rețină evenimente specifice (pozitive sau negative). Totodată, simțul lor olfactiv, extrem de dezvoltat, contribuie la recunoașterea persoanelor și a locurilor familiare. Nu este rar ca o pisică să recunoască stăpânul după miros, chiar și după o absență lungă.

Felinele nu percep timpul așa cum o fac oamenii. Dorm între 15 și 17 ore pe zi, iar lipsa stăpânilor nu înseamnă pentru ele neapărat o „trădare”, ci o schimbare de rutină (ceva ce le poate afecta, dar nu le va face să uite), scrie Le Figaro.

De ce își schimbă pisica atitudinea când te întorci acasă

Mulți stăpâni rămân uimiți când pisica devine distantă, supărată sau chiar mofturoasă după o absență lungă. Adevărul este că pisicile sunt animale de rutină, iar schimbările, oricât de mici ar fi, le afectează starea emoțională.

Aceste comportamente sunt, de fapt, reacții normale. Unele pisici solicită contact constant, în timp ce altele aleg să se retragă, să se ascundă sau chiar să evite complet stăpânul pentru o perioadă.

Pentru a minimiza stresul legat de plecarea și întoarcerea ta, e bine să ții cont de câteva reguli simple de adaptare:

Nu o sufoca cu afecțiune înainte de plecare.

Păstrează un ton calm, o atitudine liniștită și evită dramatismul.

Respectă orele de masă, joacă sau odihnă.

După întoarcerea acasă, fii răbdător. Dacă pisica e distantă, nu forța interacțiunea. Las-o să vină la tine în ritmul ei. Recompensează comportamentele pozitive cu mângâieri sau gustări.

Dacă pisica ta continuă să prezinte semne de stres, consultă un medic veterinar sau un specialist în comportament felin. Uneori, anxietatea poate masca probleme medicale sau semnala o dependență excesivă față de stăpân.

„O pisică prea dependentă este mai vulnerabilă la disconfort și stres. Trebuie să-i oferim jucării interactive și surse alternative de stimulare”, subliniază Hugues Martinat.

Reține că pisica nu uită, ci doar se adaptează. Absența nu șterge legătura emoțională, dimpotrivă, o întărește când stăpânul face ce trebuie.