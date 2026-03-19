Cu toate că problema câinilor fără stăpân din Romania începe, cu pași timizi, să fie gestionată, situațiile în care oamenii sunt atacați pe stradă încă se întâmplă destul de des. Și, cu toate că un asemenea scenariu nu ar trebui să fie posibil într-o Românie normală și într-o țară europeană, realitatea este alta. Avem câini pe străzi, chiar și acolo unde problema se gestionează uman și eficient. Iar explicațiile sunt în principal lipsa educației, dar și abandonul la scară largă.

Șefa Protecției Animalelor Ilfov a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, cum ar trebui să reacționăm atunci când suntem în fața unui animal agresiv, dar și unde să sunăm pentru ajutor.

Nu lovim câinele, nu alergăm

Este important să nu încercăm să interacționăm cu câinele dacă în viața de zi cu zi nu suntem obișnuiți cu câinii. Sub nicio formă nu trebuie să dam în el, să alergăm, să ne facem că luăm o piatră de jos și să dăm în câine, pentru că aceste reacții ale noastre produc la rândul lor reacții din partea câinelui.

Animalul devine agresiv în momentul în care se simte în pericol, când e amenințat, e înfometat sau vrea să apere ceva ce e al lui, un teritoriu, sau dacă este o mamă cu pui.

Nu toți câinii sunt agresivi

De asemenea, nu ar trebui să punem eticheta câine agresiv oricărui câine. De curând am avut o situație similară în Ilfov, cu un câine catalogat agresiv de la început. Câinele lătra, nu făcea nimic altceva, dar era dintr-o rasă considerată periculoasă. Din cauza aspectului, oamenii s-au speriat extrem de tare, s-au închis în curți și au început să sune după ajutor.

Reacția oamenilor a fost corectă, să ceara ajutor, însă câinele era unul extrem de blând, nu era deloc agresiv și nu voia nimic altceva decât atenție. Era, la rândul lui, pierdut și debusolat. Câinele a fost preluat de autoritățile locale și i se caută stăpânul.

Ce facem? Unde sunăm?

În prezent, conform legislației în vigoare, de problema animalelor de pe stradă se ocupă autoritățile locale. Așadar, ar trebui să sunăm la primărie în primul rând, sau la Consiliul Județean. Din păcate, pentru că legile nu sunt făcute întotdeauna în conformitate cu realitatea, la capătul telefonului la care sunăm poate să nu fie nimeni. Și asta pentru că în primării nu există un program de permanență. Așadar, acolo unde există, e bine să sunăm la Poliția Locală.

Dacă avem de semnalat un caz grav, numărul pe care trebuie să îl apelăm este 112. De acolo se ia legătura cu structura de Poliția Animalelor din cadrul IPJ și ei se ocupă în principal de animale abuzate, dar intervin și în astfel de cazuri.

Gestul nostru face diferența

Este important de știut că sub nicio formă nu trebuie să ne repezim asupra unui câine pe care îl considerăm agresiv, să ne aplecăm asupra lui. Mereu interacționăm cu câinele de la nivelul solului. Ne punem jos la nivelul lui și încercăm să vorbim cu el. Nu dăm în el, dacă avem ceva de mâncare, îi oferim. Pentru că, de multe ori, animalele devin agresive și pentru că sunt înfometate.

În alte state în care este permisă sterilizarea și apoi repunerea animalelor în teritoriu, toți câinii sunt grași și liniștiți. Pentru că ei sunt hrăniți constant. Fie că vorbim de Turcia, America Centrală sau Italia, oamenii de acolo au înțeles că un câine căruia nu îi este foame nu va ataca pe nimeni.