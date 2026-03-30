Două fetițe de patru și cinci ani, Rebeca și Melisa, dispărute duminică dintr-o curte din Târnăveni, județul Mureș, au fost găsite luni după-amiază, 30 martie, într-o zonă izolată, transmite Poliția Română.

Au fost găsite Rebeca și Melisa, fetițele dispărute din Târnăveni

Buta Rebeca-Alexandra, în vârstă de 5 ani, şi Forgaci Melisa-Ariana, în vârstă de 4 ani, au fost descoperite de un pădurar, după ce, în cursul nopții și al zilei de luni, la căutări au participat forțe de ordine, voluntari și câini de urmă. Autorităţile au trimis inclusiv mesaje RO-ALERT cu semnalmentele fetiţelor. Cele două fuseseră văzute ultima dată duminică, în jurul orei 14:00, în timp ce se aflau în curtea comună a imobilelor de domiciliu, potrivit Agerpres.

„În urma căutărilor efectuate de forțele de ordine și de voluntari, cele două fetițe au fost găsite de un pădurar, într-o zonă izolată”, a anunțat Poliția.

S-au îndepărtat 4 km de casă

Autoritățile susțin că fetițele se aflau într-o zonă împădurită, la aproximativ 4 kilometri de localitate. Acestea au fost preluate și duse la o unitate medicală pentru evaluarea stării de sănătate, având în vedere că au stat o perioadă îndelungată în frig. Poliția a mulțumit tuturor celor implicați în operațiunile de căutare.

„Rebeca și Melisa sunt în siguranță! Două vieți salvate prin solidaritate, implicare și speranță. Vă mulțumim tuturor celor care nu ați rămas indiferenți. Respect și recunoștință colegilor din structurile MAI și voluntarilor- datorită lor, această poveste are un final fericit!”, a scris Ministerul de Interne pe Facebook.

Cine le-a găsit pe Rebeca şi Melisa

Cele două fetiţe au fost găsite de un pădurar într-o zonă izolată din Mureș. Numele lui este Aurel Frandeș de la Ocolul Silvic Luduș, Direcția Silvică Mureș: „După ce a participat mai bine de 36 de ore la căutări, le-a găsit pe cele două micuțe la marginea unei păduri, în vârful unui deal izolat. Fetițele erau speriate și plângeau. Acesta a anunțat imediat autoritățile, însă, pentru că terenul era foarte dificil, iar echipele nu puteau interveni în zonă, el a fost nevoit să coboare, transportând pe una dintre fetițe în spate, iar pe cealaltă purtând-o în brațe. După o distanță de 3 kilometri, Aurel Frandeș s-a întâlnit cu autoritățile și le-a predat pe fetițe în siguranță”, a transmis Romsilva.

Potrivit imaginilor publicate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş și de Ministerul Afacerilor Interne, fetiţele sunt obosite şi murdare de noroi, însetate şi flămânde.

Pentru găsirea celor două fetiţe au fost emise patru mesaje RO-ALERT, au fost mobilizate efective suplimentare formate din poliţişti, pompieri, jandarmi, salvamontişti şi voluntari din comunitatea locală, iar în cadrul operaţiunilor s-au folosit mijloace tehnice specifice, precum ATV-uri, vehicule şenilate, drone şi câini de urmă.