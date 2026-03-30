Pisica Primăriei Capitalei, surprinsă într-un moment adorabil. Cathy are o nouă jucărie preferată (VIDEO)

Cathy, pisica adoptată de primarul general Ciprian Ciucu, continuă să facă furori pe rețelele sociale. Felina a fost filmată în timp ce se distrează cu pixul edilului chiar în biroul acestuia.

Filmulețul, publicat de Ciprian Ciucu pe Instagram, o arată pe Cathy perfect adaptată în noul său „loc de muncă”, explorând curioasă pixul de pe birou, pe care l-a transformat într-o jucărie.

Cathy are o poveste de viață emoționantă

Dincolo de imaginile adorabile, Cathy are o poveste emoționantă. Pisica a fost rănită grav în urma unui accident rutier și a avut nevoie de intervenții medicale. Medicii veterinari au reușit să o salveze, iar acum este recuperată complet.

„Ea este Cathy și de astăzi vom împărți biroul meu pentru că și așa este prea mare. A fost “chimie” între noi la prima vedere, după câteva minute mi-a tors în brațe. S-a instalat deja și acum suntem în perioada de acomodare. Din păcate a suferit un accident de mașină, medicii veterinari au operat-o și i-au reconstituit şoldul. De aceea are blănița așa, dar îi va crește repede”, a precizat Ciucu pe Facebook, în februarie.

O tradiție a adopțiilor la PMB

Cathy nu este prima pisică adoptată de edil. La Primăria Sectorului 6, Ciucu a avut-o pe Jessy, o altă felină care s-a adaptat foarte bine în mediul instituțional și care a rămas acolo, din dorința de a nu-i perturba confortul.

În paralel cu activitatea administrativă, Ciprian Ciucu a anunțat recent lansarea unui podcast în care își propune să explice, pe larg, politicile publice pentru București. Proiectul va fi realizat în afara programului de lucru și are ca obiectiv intrarea în topul celor mai urmărite emisiuni de acest tip la nivel național.

