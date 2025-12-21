De la animal de companie la actor politic: Pisica Nuodėgulis, mai influentă decât parlamentarii. Felina a ajuns să decidă demiterea șefei televiziunii publice din Lituania

Situație incredibilă în Lituania! Parlamentarii lituanieni au votat un pachet de amendamente care include, printre altele, o prevedere potrivit căreia o pisică ar avea un „cuvânt de spus” în demiterea șefei radiodifuzorului public. Situația a apărut pe fondul unui conflict politic, după ce puterea a încercat să grăbească schimbarea conducerii radioteleviziunii publice, iar opoziția a depus peste 100 de amendamente pentru a bloca procesul, inclusiv unul care condiționează demiterea de voința pisicii unei deputate, scrie Politico.

Pisica Nuodėgulis a ajuns să aibă ultimul „cuvânt de spus” în demiterea șefei televiziunii publice din Lituania

Acest lucru se întâmplă pentru că parlamentul țării (Seimas) promovează în regim de urgență o reformă a regulilor care guvernează televiziunea publică LRT, o măsură menită să faciliteze demiterea directorului general. Schimbarea regulilor a venit ca reacție la un audit recent care a identificat unele deficiențe la nivelul radiodifuzorului, deși acesta nu a recomandat un nou directorul general și nici a procedurilor de demitere a conducerii LRT.

Criticii acuză că reforma este făcută special pentru a o înlătura pe actuala directoare generală a LRT, Monika Garbačiauskaitė-Budrienė. Parlamentarii din opoziție vor să încetinească procesul, motiv pentru care au depus peste 100 de amendamente.

Felina neagră este mai influentă decât parlamentarii lituanieni

Unul dintre amendamente spune că directorul general al LRT poate fi demis doar dacă pisica deputatei din opoziție, Agnė Širinskienė, Nuodėgulis, al cărei nume înseamnă „cărbune ars” (felina este neagră), își exprimă lipsa de încredere în Garbačiauskaitė-Budrienė.

Parlamentul a votat în favoarea pachetului de amendamente, inclusiv a celui referitor la felină. Un vot final asupra modificărilor legii care reglementează radiodifuzorul public era programat joi, însă președintele comisiei parlamentare pentru cultură, care trebuie să analizeze amendamentele, este internat în spital.

Președintele parlamentului, Juozas Olekas, a precizat că votul va fi probabil amânat până în ianuarie. Președintele Gitanas Nausėda ar putea respinge modificarea legii. Întrebat, la intrarea la Consiliul European de la Bruxelles, dacă va face acest lucru, Nausėda a ironizat situația.

„Să o respingem cu pisica sau să o adoptăm cu pisica? Despre ce vorbim, de fapt? Discutăm un proiect de lege serios, care ajunge oficial la președinție, sau spunem glume?”, le-a spus el jurnaliștilor lituanieni.

Având în vedere escaladarea tensiunilor, Nausėda a avertizat că „bătaia cu pisica” din parlament începe să semene cu un atac hibrid autoprovocat.

„Sincer, nu mai este nevoie să trimită baloane [din Belarus] în Lituania, pentru că lituanienii — Lituania însăși — organizează un atac hibrid împotriva lor. Barca noastră mică în oceanul geopolitic este deja suficient de fragilă”, a precizat președintele, avertizându-i pe parlamentari să nu o „clatine și mai mult”.

Nausėda sugerează consiliului de conducere al radiodifuzorului să demisioneze și să fie format un nou consiliu, o propunere susținută de premierul Inga Ruginienė, care a punctat într-o conferință de presă la Vilnius că situația din parlament „este absolut inacceptabilă pentru mine”.

Într-o petiție prezentată recent Consiliului LRT, peste 400 de angajați (aproximativ două treimi din personal) au cerut să se retragă, ceea ce ar duce automat și la plecarea directorului general.