Pisica traficanților de droguri, prinsă în flagrant de gardieni când transporta marfa în închisoare. Imaginile cu felina au făcut înconjurul lumii (VIDEO)

O pisică supranumită „narco” pe internet a fost surprinsă de gardienii unei închisori din Costa Rica în timp ce încerca să intre în penitenciar, având lipite pe corpul său pachete cu droguri. Totul s-a întâmplat în unitatea de detenție Pococí din nord-estul țării, relatează Corriere della Sera.

Pisica „Narco”, prinsă într-o închisoare din Costa Rica în timp ce transporta droguri

Ministerul Justiției din Costa Rica a publicat o înregistrare video care arată cum ofițerii penitenciarului capturează o felină cu pachete de droguri prinse de corp. Un ofițer de la închisoarea Pococí, din nord-estul țării, a observat pisica într-o zonă verde a unității și a dat alarma.

Gardienii au reușit să prindă pisica și să scoată pachetele, împiedicând narcoticele să ajungă la destinatar. Felina purta în jurul corpului două pachete atent înfășurate în tifon și bandă adezivă, conținând în total 300 de grame de droguri: 235,65 grame de marijuana, 67,76 grame de cocaină pură și două coli de hârtie de țigară, a declarat poliția.

Drogurile au fost confiscate de poliția penitenciarului, iar pisica a ajuns la Serviciul Național de Sănătate Animală din Costa Rica pentru îngrijiri, apoi eliberată. Ministerul costarican al Justiției a publicat un videoclip cu momentul capturii, imaginile devenind rapid virale pe rețelele sociale.

