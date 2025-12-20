Articole / Reportaje

A fost montată prima căsuță pentru pisici în Sectorul 1 al Capitalei. Felinele vor avea și dispensere pentru hrană: „Proiectul are ca obiectiv asigurarea unor adăposturi sigure pentru animalele fără stăpân” (VIDEO)

Camelia Petrescu 20 decembrie 0 comentarii
casute pentru pisici FOTO Facebook

În mediul online, Primăria Sectorului 1 și Protecția Animalelor Sector 1 au anunțat montarea primei căsuțe pentru pisici comunitare în Parcul Nicolae Iorga, marcând astfel începutul unui proiect dedicat sprijinirii animalelor fără stăpân. Inițiativa are ca scop principal asigurarea de adăposturi și îmbunătățirea condițiilor de viață ale felinelor de pe străzi.

Căsuțe pentru pisici în Sectorul 1 al Capitalei

Proiectul este susținut de Primăria Sectorului 1, în parteneriat cu Federația Națională Felinologică, Asociația Sache și reprezentanți ai asociațiilor de proprietari. Pe viitor, autoritățile locale intenționează să instaleze 50 de căsuțe pentru pisici în diferite zone ale sectorului, în funcție de necesitățile identificate. În plus, în apropierea căsuțelor vor fi amplasate dispensere pentru hrană, menite să asigure alimentația constantă a animalelor.

„A fost montată prima căsuță pentru pisici în Parcul Nicolae Iorga, marcând debutul unui proiect dedicat sprijinirii pisicilor comunitare din Sectorul 1. Inițiativa este susținută de Primăria Sectorului 1, în parteneriat cu Federația Națională Felinologică, Asociația Sache și reprezentanți ai asociațiilor de proprietari, și are ca obiectiv asigurarea unor adăposturi sigure pentru animalele fără stăpân.

În cadrul proiectului, vor fi instalate 50 de căsuțe pentru pisici în diferite zone ale sectorului, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de viață ale acestora și la o mai bună conviețuire în comunitate. Totodată, în zonele în care sunt amplasate căsuțele vor fi instalate și dispensere pentru hrană, menite să asigure alimentația pisicilor”, a transmis Primăria Sectorului 1.

  • Camelia Petrescu este parte din echipa editorială PetsCats.ro, implicată direct în crearea și coordonarea de conținut. Articolele sale pun accent pe povești reale despre salvare, adopție și vindecare a animalelor, având un impact emoțional puternic asupra cititorilor.

FOTO Facebook



By Camelia Petrescu

