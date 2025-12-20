A fost montată prima căsuță pentru pisici în Sectorul 1 al Capitalei. Felinele vor avea și dispensere pentru hrană: „Proiectul are ca obiectiv asigurarea unor adăposturi sigure pentru animalele fără stăpân” (VIDEO)

În mediul online, Primăria Sectorului 1 și Protecția Animalelor Sector 1 au anunțat montarea primei căsuțe pentru pisici comunitare în Parcul Nicolae Iorga, marcând astfel începutul unui proiect dedicat sprijinirii animalelor fără stăpân. Inițiativa are ca scop principal asigurarea de adăposturi și îmbunătățirea condițiilor de viață ale felinelor de pe străzi.

Căsuțe pentru pisici în Sectorul 1 al Capitalei

Proiectul este susținut de Primăria Sectorului 1, în parteneriat cu Federația Națională Felinologică, Asociația Sache și reprezentanți ai asociațiilor de proprietari. Pe viitor, autoritățile locale intenționează să instaleze 50 de căsuțe pentru pisici în diferite zone ale sectorului, în funcție de necesitățile identificate. În plus, în apropierea căsuțelor vor fi amplasate dispensere pentru hrană, menite să asigure alimentația constantă a animalelor.

