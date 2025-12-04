Romfilatelia și Poșta Română lansează „Rase de cai”, o emisiune comună care celebrează două dintre cele mai apreciate rase din lume: Lipiţanul românesc şi Criollo din Uruguay

Emisiunea comună România – Uruguay “Rase de cai” va fi introdusă în circulaţie, vineri, 5 decembrie, de către Romfilatelia şi Poşta Română, transmite Agerpres.

Romfilatelia şi Poşta Română lansează emisiunea comună România–Uruguay „Rase de cai”

Emisiunea marchează aniversarea a 90 de ani de relaţii diplomatice, are în componenţa sa două mărci poştale, un bloc de două mărci poştale dantelate, un plic “prima zi” şi o mapă filatelică având un produs special de colecţie, în tiraj limitat.

Dintre numeroasele rase de cai celebre, mărcile poştale cu valorile nominale de 14 lei şi 8 lei ilustrează în imaginile lor două dintre ele: Lipiţanul românesc şi calul Criollo din Uruguay.

Vedetele sunt Lipiţanul românesc şi Criollo din Uruguay

Originari din Lipica (Lipizza) Slovenia, lipiţanii sunt numiți “balerinii din lumea cailor” şi admiraţi în demonstraţiile de dresaj din România şi, în special, la Şcoala Spaniolă de Călărie de la Viena. Sunt cunoscuţi pentru graţia cu care execută cele mai complicate exerciţii de dresaj. Dovada importanţei de care se bucură caii lipiţani o reprezintă înscrierea în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii (2022), sub titulatura “Tradiţia de creştere a cailor lipiţani”.

Pe de altă parte, Criollo, rasă a Uruguayului, are la origine primii cai aduşi în anul 1536, de către Petro de Mendoza în Pampas, când s-au pus bazele oraşului Buenos Aires, folosiţi pentru călătorii lungi, pentru muncile la fermă sau pentru vânat. Mai trebuie precizat că exemplare ale acestei rase se regăsesc şi în Argentina, Brazilia, Peru şi Paraguay, iar caii sunt apreciaţi drept campioni ai anduranţei alături de caii Arabi. Datorită migraţiei pe arii extinse, rasa cailor liberi a fost influenţată şi de caii portughezi, Lusitano.

Emisiunea comună România – Uruguay “Rase de cai” va fi disponibilă începând de vineri, 5 decembrie, în reţeaua magazinelor Romfilatelia din Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, precum şi online.