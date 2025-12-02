Valegro, cel mai medaliat cal de dresaj al Marii Britanii, a fost eutanasiat la vârsta de 23 de ani. Şi Uthopia, colegul lui de grajd, a murit prin aceeași metodă

Calul Valegro, triplu medaliat cu aur olimpic sub conducerea britanicei Charlotte Dujardin, a fost eutanasiat, anunță BBC, transmite News.ro. Cei doi au câştigat medalii de aur la probele individuale şi pe echipe de dresaj la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012 şi au adăugat încă o medalie de aur individuală la Rio în 2016.

Valegro a fost cel mai medaliat cal de dresaj din istoria britanică sub conducerea lui Dujardin. Sportiva în vârstă de 40 de ani a fost suspendată din sport pentru un an în decembrie 2024, în urma unei anchete privind un videoclip în care ea lovea „excesiv” calul.

Anunţul eutanasierii lui Valegro, la vârsta de 23 de ani, a fost prima postare a lui Dujardin pe Instagram de la primirea suspendării: „Ştiam, desigur, că această zi va veni, dar nu cred că aş fi putut fi vreodată pregătită pentru ea. O colaborare despre care toată lumea vorbeşte, dar pe care nu o poţi înţelege cu adevărat până nu o experimentezi. Şi am dansat, Blueberry, nu-i aşa că am dansat…”.

Pe lângă triumfurile olimpice, cei doi au câştigat două medalii de aur la Jocurile Ecvestre Mondiale şi şase medalii de aur la Campionatele Europene de Dresaj.

Valegro și Uthopia, campionii care au făcut istorie pentru Marea Britanie, au fost eutanasiați

De asemenea, Uthopia, colegul de grajd al lui Valegro, care împreună cu Carl Hester a făcut parte din echipa britanică de dresaj medaliată cu aur la Jocurile Olimpice din 2012, a fost eutanasiat la vârsta de 24 de ani. Potrivit lui Hester, cei doi cai au avut probleme de sănătate din cauza vârstei.

„Valegro şi Uthopia au făcut mai mult decât să câştige medalii şi să scrie istorie, au oferit sportului nostru o epocă de aur. Au făcut o naţiune mândră şi au inspirat atât de mulţi oameni. A le permite să părăsească această lume împreună a fost ultimul gest de loialitate şi demnitate pe care am simţit că le-o pot oferi”, a relatat Carl Hester.

Calul Valegro, proprietatea lui Roly Luard şi Anne Barrott, a fost crescut de Joop şi Maartje Hanse. La vârsta de doi ani, animalul a fost transferat la grajdurile lui Carl Hester şi, deşi iniţial a fost dat lui Charlotte pentru a-l pregăti pentru Carl, parteneriatul lor a fost atât de puternic, încât nu a putut fi rupt.