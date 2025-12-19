Teroare într-un cartier din Sibiu. Pisici ucise în condiții suspecte: „Un animal nu trebuie lovit și cu atât mai puțin omorât”. Medicii veterinari exclud atacurile animalelor sălbatice

În Cartierul Arhitecților din Sibiu, mai mulți locuitori reclamă posibile acte de cruzime față de animale. Oana, o sibiancă din zonă, a tras un semnal de alarmă despre mai multe pisici care ar fi murit în condiții suspecte.

Violență față de pisici într-un cartier din Sibiu

Femeia a postat un mesaj cutremurător pe grupul de Facebook Cartierul Arhitecților: „Aș vrea să știu pe cine deranjează această pisică și de ce s-a ajuns la astfel de gesturi. Un animal nu trebuie lovit și cu atât mai puțin omorât. Presupun că e aceeași persoană care a pus și otravă și nu se gândește deloc la consecințe. Poate nu știe că există și copii care își așteaptă animăluțul acasă, care suferă și nu înțeleg de ce cineva ar face așa ceva. Dacă există o problemă, se poate discuta civilizat. Violența față de animale nu este o soluție”, scrie Ora de Sibiu.

Vânătoare de pisici cu otravă și lovituri

Ea bănuiește că în zona Casa de Apă ar exista o persoană care pune otravă pisicilor sau le rănește intenționat. Experiențele sale din ultimele luni sunt sfâșietoare.

„În primăvară mi-a dispărut o pisică, iar spre toamnă am găsit o altă pisicuță de-a mea, de doar 8 luni, moartă în fața garajului, ascunsă sub mașină. Ieri, una dintre celelalte pisici a fost lovită atât de tare încât diafragma i-a fost ruptă, iar organele i-au fost deplasate, apăsând pe inimă și plămâni. A fost operată. Medicul veterinar m-a sunat și mi-a spus că bănuiește că a fost lovită cu piciorul sau cu un obiect foarte dur”, a relatat Oana.

Potrivit acesteia, și vecinul său și-a găsit pisicul mort în primăvară, în mijlocul drumului: „În zona aceasta erau mai multe pisici, dar în ultima jumătate de an au rămas doar câteva”.

Nu animalele sălbatice sunt de vină

În primă fază, oamenii au crezut că ar putea fi vorba despre atacuri ale animalelor sălbatice, având în vedere câmpul din apropiere. Însă rănile descoperite de medicul veterinar ridică mari semne de întrebare.

„Nu prezentau urme de mușcături. După operație, medicul mi-a confirmat că rănile sunt provocate de o lovitură, existând mai multe hematoame. Dovezi clare nu am, dar bănuiesc că este cineva din zonă nemulțumit de prezența lor”, a transmis Oana.

Până acum, nimeni nu a depus plângere la poliție. Oana nu este singura persoană care se confruntă cu astfel de situații. Corina, o altă membră a grupului, a relatat că și familia ei a avut probleme similare: „Și noi am avut probleme, pe motiv că motanul nostru se plimbă și prin alte curți. Menționez că este sterilizat, deparazitat, vaccinat. O pisică nu este ca un câine să stea într-un singur loc, se plimbă, sare peste garduri, se cațără în copaci. Păcat că mulți oameni nu înțeleg asta și pur și simplu nu suferă animalele”.