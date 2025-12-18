O pisică a supraviețuit în mașina de spălat pornită. Reacția felinei după ce iese din cuva mașinii este sfâșietoare (VIDEO)

O felină curioasă a stat câteva minute în interiorul mașinii de spălat înainte ca proprietara să observe. Internauții o acuză de „neglijență” pe femeie, scrie South China Morning Post.

Pisica a ieșit vie din mașina de spălat

O pisică din China, care a rămas blocată în tamburul unei mașini de spălat pornite peste 10 minute, a supraviețuit cu răni minore. Un videoclip postat pe 5 decembrie de proprietara sa, care folosește pseudonimul @jiemodaxiaojie, a devenit viral, acumulând 217.000 de aprecieri și 20.000 de comentarii.

Stăpâna felinei, care locuiește în provincia Jiangsu din estul Chinei, a declarat că a fost șocată să-și descopere pisica în mașina de spălat, în timp ce scotea haine din ea.

Pisica, numită Jintiao, a stat în mașina de spălat mai mult de 10 minute. În videoclip, felina udă leoarcă și tremurând se împleticește spre stăpâna ei. Avea nasul roșu.

Femeia a spus că nu a îndrăznit să o atingă, necunoscând dacă era rănită sau nu. Două zile mai târziu, a început să posteze din nou videoclipuri cu animalul ei de companie.

Acuzații la adresa stăpânei

În imagini, Jintiao pare sănătoasă și vioaie. Pisica a suferit doar răni minore la lăbuțe și și-a revenit după ce a fost ștearsă și uscată. Stăpâna animalului a promis că va fi mai atentă când va folosi mașina de spălat în viitor. Cu toate acestea, ea s-a confruntat cu critici online pentru neglijența sa. Unii chiar au acuzat-o că și-a abuzat pisica.

In China, a woman accidentally washed her cat The cat, named Jintiao, spent 10 minutes spinning inside a washing machine until the cycle ended. The owner only discovered the pet afterward. The woman said she was shocked when she pulled the cat out of the drum along with the… pic.twitter.com/O6kmBE0dvu — NEXTA (@nexta_tv) December 16, 2025

„Când și-a văzut pisica blocată în mașina de spălat timp de câteva minute, nu s-a uitat imediat la ea și nici nu a trimis-o la spital, ci a filmat-o, spunând că îi era prea frică să o atingă. Nu ar trebui să i se permită niciodată să aibă o pisică”, a spus un internaut.

Altcineva a completat: „Poate că a fost neînțelept să atingi pisica fără să știi dacă suferea de leziuni interne”.

Mulți au îndemnat-o pe femeie să o trimită imediat pe Jintiao la spital, pentru ca medicii să verifice dacă are răni ascunse. Ea nu a răspuns la acele mesaje și nici nu a dezvăluit dacă felina a fost supusă unui control veterinar.

Al treilea comentariu este un semnal de alarmă: „Familiile cu animale de companie trebuie să verifice întotdeauna dacă acestea se ascund în tambur înainte de a folosi mașina de spălat”.

Nu este prima dată când un astfel de incident se întâmplă unei pisici de companie în China. În august, o femeie din Jiangsu a postat că pisoiul ei a rămas accidental în mașina de spălat timp de 15 minute. A urmărit starea pisicii o zi întreagă, pentru a se asigura că și-a revenit.

O altă persoană din estul provinciei Shandong a declarat că pisica ei a fost internată la spital după ce a rămas blocată în mașina de spălat. Aceasta a suferit insuficiențe hepatice și cardiace.