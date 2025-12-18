Articole / Reportaje

O pisică a supraviețuit în mașina de spălat pornită. Reacția felinei după ce iese din cuva mașinii este sfâșietoare (VIDEO)

Camelia Petrescu 18 decembrie 0 comentarii
pisica in masina de spalat FOTO SCMP

O felină curioasă a stat câteva minute în interiorul mașinii de spălat înainte ca proprietara să observe. Internauții o acuză de „neglijență” pe femeie, scrie South China Morning Post.

Pisica a ieșit vie din mașina de spălat

O pisică din China, care a rămas blocată în tamburul unei mașini de spălat pornite peste 10 minute, a supraviețuit cu răni minore. Un videoclip postat pe 5 decembrie de proprietara sa, care folosește pseudonimul @jiemodaxiaojie, a devenit viral, acumulând 217.000 de aprecieri și 20.000 de comentarii.

Stăpâna felinei, care locuiește în provincia Jiangsu din estul Chinei, a declarat că a fost șocată să-și descopere pisica în mașina de spălat, în timp ce scotea haine din ea.

Pisica, numită Jintiao, a stat în mașina de spălat mai mult de 10 minute. În videoclip, felina udă leoarcă și tremurând se împleticește spre stăpâna ei. Avea nasul roșu.

Femeia a spus că nu a îndrăznit să o atingă, necunoscând dacă era rănită sau nu. Două zile mai târziu, a început să posteze din nou videoclipuri cu animalul ei de companie.

Acuzații la adresa stăpânei

În imagini, Jintiao pare sănătoasă și vioaie. Pisica a suferit doar răni minore la lăbuțe și și-a revenit după ce a fost ștearsă și uscată. Stăpâna animalului a promis că va fi mai atentă când va folosi mașina de spălat în viitor. Cu toate acestea, ea s-a confruntat cu critici online pentru neglijența sa. Unii chiar au acuzat-o că și-a abuzat pisica.

„Când și-a văzut pisica blocată în mașina de spălat timp de câteva minute, nu s-a uitat imediat la ea și nici nu a trimis-o la spital, ci a filmat-o, spunând că îi era prea frică să o atingă. Nu ar trebui să i se permită niciodată să aibă o pisică”, a spus un internaut.

Altcineva a completat: „Poate că a fost neînțelept să atingi pisica fără să știi dacă suferea de leziuni interne”.

Mulți au îndemnat-o pe femeie să o trimită imediat pe Jintiao la spital, pentru ca medicii să verifice dacă are răni ascunse. Ea nu a răspuns la acele mesaje și nici nu a dezvăluit dacă felina a fost supusă unui control veterinar.

Al treilea comentariu este un semnal de alarmă: „Familiile cu animale de companie trebuie să verifice întotdeauna dacă acestea se ascund în tambur înainte de a folosi mașina de spălat”.

Nu este prima dată când un astfel de incident se întâmplă unei pisici de companie în China. În august, o femeie din Jiangsu a postat că pisoiul ei a rămas accidental în mașina de spălat timp de 15 minute. A urmărit starea pisicii o zi întreagă, pentru a se asigura că și-a revenit.

O altă persoană din estul provinciei Shandong a declarat că pisica ei a fost internată la spital după ce a rămas blocată în mașina de spălat. Aceasta a suferit insuficiențe hepatice și cardiace.

