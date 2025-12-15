STIRI

Spioană rusă ”trădată” de pisica ei: Cum a fost descoperită „Cat Lady”, femeia care s-a ascuns timp de un deceniu în Italia (VIDEO)

Claudiu Surmei 15 decembrie 0 comentarii
Colaj foto cu o spioană rusă și pisica ei Sursa foto: Captură video / X

O spioană rusă a fost descoperită… datorită pisicii sale, de care era profund îndrăgostită. Povestea incredibilă a fost relatată de Christo Grozev, jurnalist de investigație și fost șef investigator pentru Bellingcat, care conduce acum echipa de la The Insider. Într-un videoclip publicat pe canalul său de YouTube, Grozev o numește „Cat Lady” pe această spioană care se făcea cunoscută sub numele de Maria Adela Kuhfeldt Rivera – de fapt Olga Kolobova. Aceasta a trăit mai bine de un deceniu în Italia, în Napoli, și anterior în Malta, notează Il Messaggero.

„A avut relații apropiate cu persoane din jurul cartierului general NATO din Napoli, devenind prietenă cu soțiile generalilor și având acces privilegiat la informații sensibile ale Alianței”, povestește Grozev.

O bijutieră peruviană… sau o spioană?

Nimeni nu bănuia că femeia care se prezenta drept „bijutieră peruviană” era de fapt o spioană rusă. Abia ancheta jurnalistică a reușit să-i dezvăluie adevărata identitate. Grozev explică: „Demonstrarea faptului că era spioană rusă nu a fost dificilă, pentru că avea un pașaport cu o serie specială de numere. Era clar că era spioană, însă la un moment dat a dispărut din Italia și s-a întors în Rusia. Timp de luni, poate chiar un an, am încercat să descopăr adevărata identitate a acestei femei. Și singurul indiciu care a legat-o pe «peruviana» din Italia de persoana din Rusia a fost… pisica ei.”

Microcipul care a făcut totul posibil

Pisica se numea Luisa, și era adorată de stăpână. „Toți prietenii care o cunoșteau în Italia vorbeau despre dragostea ei pentru pisică – povestește Grozev – Așa m-am gândit că, dacă există ceva ce femeia ar fi luat din viața ei falsă în cea reală, ar fi fost pisica.” Pentru luni de zile, echipa de investigație a căutat un punct de legătură între pisica din Italia și un animal din Rusia.

Și descoperirea a fost incredibilă: microcipul pisicii, un număr unic la nivel mondial. După ce l-au identificat, au început căutările în bazele de date veterinare din Rusia – și s-a confirmat: Luisa fusese înregistrată la o clinică veterinară din Rusia.

„Am consultat apoi VK, versiunea rusă a Facebook, și am găsit o femeie pe nume Olga Kolobova, care interacționa cu acel grup de veterinari și avea un pisoi în profilul său. De aici, restul a fost mult mai ușor.”

Aceasta este doar prima parte a unei povești care se anunță captivante. Ancheta completă urmează să fie publicată în câteva săptămâni.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Sursa foto: Captură video / X

By Claudiu Surmei

