Un soldat ucrainean și motanul său, eliberați de Rusia după mulți ani de închisoare: „Nu puteam să-l abandonez”. Pisoiul Mișko trebuie să se obișnuiască acum cu sunetul sirenelor de raid aerian

Soldatul ucrainean Stanislav Panchenko s-a numărat printre ostaticii eliberaţi de ruși în timpul unui schimb de prizonieri care a avut loc pe 14 august. Tânărul a revenit în ţara măcinată de război împreună cu motanul său, alături de care a stat în captivitate aproape cinci ani în Rusia, relatează publicaţia Novosti. Povestea celor doi a emoționat milioane de oameni.

În vârstă de 26 de ani, Stanislav Panchenko a fost capturat în regiunea Donețk, în ianuarie 2019. În interviul oferit jurnaliştilor de la Novosti, soldatul a povestit că felina a fost adusă în cazarma din Makiivka de un deținut. Pe atunci, motanul era foarte mic și avea unele probleme de sănătate. Deținuții l-au îngrijit și, în cele din urmă, și-a revenit.

84 de prizonieri și motanul Mișko au fost eliberați din colonia numărul 32, regiunea Donețk, după ce pisoiul „a stat” cu stăpânii săi timp de 4,5 ani. Animalul a ieșit împreună cu soldatul în vârstă de 26 de ani al Forțelor Armate Ucrainene, Stanislav Panchenko, care fusese închis mai bine de 6,5 ani. Al doilea „părinte” al pisicii, un prizonier civil aflat în închisoare de mai bine de 7 ani, încă așteaptă următorul schimb.

Cum a primit numele Mișko

Iniţial, prizonierii au crezut că este o pisică femelă și i-au pus numele Mișka. După un timp, au descoperit că era mascul, motiv pentru care i-au schimbat numele în Mișko.

Mama militarului, Valentina Panchenko, a declarat că, la început, fiul ei a fost încarcerat într-un centru de detenție preventivă din Donețk și, ulterior, transferat la colonia penală nr. 32 din Makiivka, după ce a fost pronunțată „sentința”. Stanislav Panchenko a fost condamnat la 17 ani de închisoare pe baza unor acuzații fabricate, potrivit sursei citate.

Motanul Mișko a trăit mai bine de patru ani și jumătate în colonia penală nr. 32 din Makiivka, alături de prizonierii de război ucraineni: „Nu puteam să-l abandonez pe Mișko. În colonie ar fi avut soarta unui animal fără stăpân. Până atunci, el era, să zicem, pisica familiei noastre”, a povestit Stanislav Panchenko.

Geantă specială pentru motan

Soldații au confecționat o geantă specială pentru motan, pe care au scris mesajele: „Casă pentru pisici” și „Mișko vrea să meargă la Poltava”. Panchenko a stat aproape șapte ani în spatele gratiilor, iar când a aflat că va fi eliberat, a decis să-l ia pe credinciosul său motan cu el.

„Am hotărât cu ceilalți deținuți că cel care va fi eliberat primul va lua pisica cu el. Așa că, iarna, am comandat o geantă specială pentru ca Mișko să poată fi transportat confortabil. A fost cusută chiar de prizonierii care lucrau în atelierul de croitorie. Gardienii au confiscat-o de trei ori, dar, din fericire, am reușit să o recuperăm de fiecare dată”, a mărturisit tânărul soldat.

Călătoria spre libertate

Stanislav Panchenko susține că Mișko este foarte inteligent și afectuos. În timpul călătoriei din Donețkul ocupat de ruși, motanul a stat liniștit în geantă și nu a scos niciun sunet.

„În timpul schimbului (n.r. – de prizonieri) am fost transportați cu ambulanțele. Am avertizat personalul, pentru orice eventualitate, că am o pisică în geantă. Au fost foarte surprinși: «O pisică? Vie?!». Am răspuns: «Da, vie. Și el este din colonia penală nr. 32»”, a mai spus militarul.

Pisoiul va trebui să se obișnuiască nu doar cu noile condiții de viață în libertate, ci și să învețe să stea ascultător cu noua sa familie în adăpost atunci când sună sirenele de raid aerian, pe care nu a mai auzit-o niciodată în viața lui.

Soldatul Stanislav Panchenko s-a născut în regiunea Poltava și se află în Forțele Armate ale Ucrainei începând cu anul 2017.