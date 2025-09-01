Trei ani de război în Ucraina: Ce se întâmplă cu pisicile și câinii lăsați în urmă (FOTO)

La începutul invaziei ruse din Ucraina, imaginile cu oameni forțați să-și părăsească locuințele și cu animalele abandonate au cutremurat întreaga lume. Câini legați de garduri, pisici rătăcind pe străzi și animale de companie lăsate în apartamente goale – toate au devenit simboluri ale unei tragedii umane și animale.

Dar, pe măsură ce anii au trecut, iar atenția lumii s-a mutat spre alte conflicte, drama necuvântătoarelor din Ucraina a dispărut aproape complet din prim-plan. Pentru aceste suflete, însă, războiul nu s-a încheiat niciodată.

K9 Rescue Ukraine – o rază de speranță pentru animalele abandonate

Printre puținele organizații care continuă să lupte pentru supraviețuirea câinilor și pisicilor din Ucraina se află K9 Rescue Ukraine, o asociație mică, dar cu impact uriaș. Fondată și coordonată în mare parte din Marea Britanie, organizația reușește, prin câțiva membri activi, să ofere hrană, tratamente și adăpost pentru animalele rămase pe străzi, notează Dogs Today.

Rebecca Renmant-Oliver, una dintre fondatoarele grupului, povestește cum totul a început aproape întâmplător: „Am văzut imaginile cu animale abandonate și am simțit că trebuie să fac ceva. Am cerut pe Facebook donații de hrană și medicamente, iar răspunsul a fost copleșitor”.

De atunci, Rebecca a trimis în Ucraina peste 100 de tone de ajutoare – hrană, medicamente veterinare și pături.

O criză care se adâncește: câini și pisici pe străzi

Situația este acum mult mai gravă decât la începutul războiului. Mulți oameni au fost evacuați sau au murit, lăsând în urmă animalele de companie. Satele pustiite sunt pline de câini și pisici flămânde, iar numărul lor crește rapid.

Înainte de război, Ucraina se confrunta deja cu o populație numeroasă de animale fără stăpân. Acum, câinii și pisicile nesterilizate, abandonate de familii, s-au alăturat acestora, formând haite și colonii de pisici sălbatice.

„Se nasc pui care nu au văzut niciodată interiorul unei case. Mulți sunt complet sălbatici, iar adăposturile sunt arhipline”, explică Rebecca.

Provocări imense: lipsă de resurse și condiții periculoase

Sterilizările sunt limitate, clinicile se confruntă cu pene de curent, iar medicamentele sunt tot mai greu de găsit. Tratamentele antiparazitare lipsesc adesea, iar multe animale suferă din cauza căpușelor și puricilor.

Cu toate acestea, echipa K9 Rescue Ukraine continuă să ofere prioritate hrană și medicamente, pentru a menține animalele în viață.

Unul dintre voluntarii devotați, Tom Bates, a devenit aproape legendar. A mers personal în Ucraina pentru a livra ajutoare și chiar a salvat animale din inundațiile de la Herson, după distrugerea barajului Kahovka – inclusiv un măgar pe care l-a transportat în mașină.

Cum poți ajuta animalele din Ucraina

Munca acestor voluntari nu ar fi posibilă fără donații. Orice contribuție – fie că vorbim de câteva conserve, medicamente, bani sau promovarea cauzei pe rețele sociale – poate face diferența.

Rebecca spune clar: „Chiar și o donație de 5 euro pe lună ar putea salva vieți. Animalele nu au pe nimeni altcineva.”

