Pisicile cuceresc America: Ce arată un studiu recent despre animalele de companie

Un nou studiu realizat de Nextin Research și Packaged Facts arată schimbări majore în preferințele și obiceiurile proprietarilor de animale de companie din SUA. De la creșterea numărului de pisici la tendințe uimitoare în alimentație, iată cele mai importante concluzii care redefinesc industria.

După analizarea datelor obținute de la 754 de proprietari de animale, rezultatele confirmă o serie de tendințe deja sesizate pe piață. Iată cele 7 tendințe de top pe care orice iubitor de animale ar trebui să le cunoască, potrivit Pet Food Industry.

Ce arată un studiu recent despre animalele de companie din SUA

Numărul de pisici crește, cel de câini stagnează

Studiul arată că numărul de familii care dețin pisici a crescut de la 23% la 24% între 2018 și 2024. În același timp, deținerea de câini a scăzut de la 42% la 38%. Mai mult, a crescut semnificativ numărul de gospodării cu pisici, dar fără câini, ajungând la un total de 24%.

Proprietarii sunt în general egali, indiferent de gen

Dacă te-ai întrebat vreodată cine deține mai des animale de companie, datele arată că proprietarii de câini sunt aproape egali ca gen (50% femei și 49% bărbați). În cazul pisicilor, femeile sunt majoritare, dar diferența este mică (54% femei și 46% bărbați). Curios este că mulți proprietari dețin ambele specii: 43% dintre proprietarii de câini au și pisici, în timp ce 57% dintre proprietarii de pisici dețin și câini.

Hrana uscată rămâne populară, dar cea umedă câștigă teren

Pentru câini, hrana uscată (batoane, crochete) este încă cea mai populară, fiind consumată de 61% dintre ei. Cu toate acestea, hrana umedă crește în popularitate, fiind preferată de 31% dintre câini. Pe locurile următoare se află mâncarea preparată în casă (16%) și cea proaspătă, preparată comercial (16%).

Pisicile preferă hrana umedă

Spre deosebire de câini, pisicile consumă mai des hrană umedă (71%) decât hrană uscată (65%). Dintre tipurile de hrană umedă, cele mai căutate sunt variantele cu fulgi (40%), urmate de cele de tip pateu (17%) și semi-umede (14%).

Ingredientele funcționale sunt la mare căutare

Proprietarii de animale de companie sunt tot mai preocupați de sănătate. Cel mai des, aceștia au cercetat ingrediente precum probioticele (32%), CBD și cânepa (22%), prebioticele (17%) și ciupercile (13%). Acestea sunt considerate a avea beneficii directe pentru sănătate.

Vitaminele și acizii grași, în topul ingredientelor sănătoase

Când vine vorba de percepția generală asupra sănătății, proprietarii consideră că ingredientele cu cele mai mari beneficii sunt vitamina D (37%), acizii grași Omega 3 și 6 (35%) și uleiul de pește (34%).

Motivațiile pentru cumpărare diferă la câini și pisici

Proprietarii de câini cumpără hrană specializată pentru a le îmbunătăți pielea și blana (30%), sănătatea articulațiilor (27%) și digestia (22%).

În cazul pisicilor, motivele sunt mai variate. Chiar dacă 24% dintre proprietari nu se concentrează pe o problemă anume, atunci când o fac, aleg produse pentru digestie (22%), piele și blană (20%) și sănătate urinară/renală (16%).

Concluzie: Aparent, pisicile devin tot mai populare, iar proprietarii sunt mult mai atenți la nutriție. Este clar că tendința de “umanizare” a hranei pentru animale continuă să crească, punând accentul pe sănătate și ingrediente premium.

