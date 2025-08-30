Plaja, lacul sau piscina: Iată la ce trebuie să fii atent când câinele tău se bucură de apă

Deși apa este o sursă de distracție și răcorire pentru câini în zilele caniculare, există și pericole ascunse de care mulți stăpâni nu sunt conștienți. Rachel Bean, o asistentă veterinară calificată, ne explică care sunt cele mai frecvente riscuri pe care le întâlnim în apă în timpul verii și cum trebuie să reacționăm.

La ce trebuie să fii atent când câinele tău se bucură de apă

Ingerarea apei de mare

Când se joacă în valuri, mulți câini înghit, fără să-și dea seama, o cantitate mare de apă sărată. Concentrația mare de sare poate duce la hipernatremie (intoxicație cu sare), provocând vomă, diaree, deshidratare, convulsii și, în cazuri grave, chiar deces, notează Dogs Today.

Ce trebuie să faci: „Dacă prietenul tău blănos a băut apă de mare și începe să vomite sau să dea semne de disconfort, du-l imediat la un veterinar,” spune Rachel Bean. „Întotdeauna ai la tine apă proaspătă și oferă-i-o regulat în timpul unei zile la plajă.”

Risc de înec

Nu toți câinii sunt înotători înnăscuți. Rasele cu picioare scurte sau cu pieptul greu, precum Bulldogii, Mopșii și Frenchie, pot avea probleme chiar și în ape puțin adânci.

Ce trebuie să faci: Dacă patrupedul tău este scos din apă și nu reacționează, verifică-i respirația și pulsul. Dacă ești antrenat în acordarea primului ajutor pentru câini, poți începe resuscitarea cardio-pulmonară (RCP). Indiferent de situație, ajungi de urgență la veterinar. Fiecare secundă contează.

Algele albastre-verzi

Pe vreme caldă, în lacuri și iazuri pot apărea alge albastre-verzi, care sunt toxice. Acestea nu sunt vizibile cu ochiul liber și pot fi letale pentru câini chiar și în doze mici.

Ce trebuie să faci: Dacă ai suspiciunea că patrupedul tău a intrat în contact cu algele, clătește-l imediat și mergi la veterinar. Simptomele pot apărea rapid și includ slăbiciune, salivare excesivă și vomă.

Supraexercițiul fizic și șocul termic

Entuziasmul legat de joaca în apă poate masca semnele de supraîncălzire. Câinii nu se răcoresc la fel de ușor ca oamenii și se pot supraîncălzi rapid, mai ales după o sesiune intensă de înot sau de joacă.

Ce trebuie să faci: Fii atent la semne precum gâfâitul excesiv, salivarea abundentă, dezorientarea sau colapsul. Mută-l la umbră, oferă-i apă răcoroasă (nu rece ca gheața) și du-l de urgență la veterinar.

Rase care nu ar trebui să înoate

Nu toți câinii plutesc! Rase precum Dachshund-ii, Bulldog-ii, Boxer-ii și Basset Hounds-ii sunt fizic nepotrivite pentru înot. Au un risc mult mai mare de înec, chiar și în ape puțin adânci. Dacă ai o astfel de rasă, nu presupune că o simplă bălăceală nu poate fi periculoasă. Folosește o vestă de salvare specială pentru câini, care să se potrivească perfect, și supraveghează-l în permanență.

