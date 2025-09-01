Interviu special | Cuza și cei doi motani ai lui: „Pisicile nu fac tumbe, dar au o afecțiune sinceră” (FOTO)

Cuza, pe numele său real Iulian Adrian Popescu, este una dintre figurile emblematice ale noii generații de entertaineri din România. Mentor al canalului de YouTube „Noaptea Târziu”, Cuza a cucerit publicul prin umorul său autentic și carisma care l-au consacrat nu doar în mediul online, ci și pe micile ecrane. În afara aparițiilor televizate și a proiectelor din online, el este și crainic la Radio ZU, unde face parte din echipa emisiunii „Popescu, Cuza și Tea”.

Chiar dacă are un program încărcat, Cuza își găsește mereu liniștea acasă, alături de cei doi motani ai săi, Tom și Simba. Am stat de vorbă cu el despre povestea lor și legătura specială pe care o împărtășesc.

Interviu special Pets&Cats | Cuza și cei doi motani ai lui

Reporter: Cum au apărut Tom și Simba în viața ta? Ai ales tu rasa sau a fost dragoste la prima vedere?

Cuza: Fiecare are povestea lui. Pe Tomiță l-am găsit pe stradă, într-o seară friguroasă. Era pui și s-a ținut după mine aproape jumătate de oră. Fiind seară și frig, l-am luat acasă, convins că e al cuiva, la cât de frumos era. Timp de două săptămâni am încercat să îi găsesc „familia”, dar nu a dat nimeni niciun semn. Am mers cu el la veterinar atunci când am decis să îl păstrez, iar veterinarul mi-a zis că sigur nu are „familie”, la cât de murdar era și cu ce probleme la burtică avea. Așa că Tom a fost primul membru al familiei.

Pe Simba l-am luat de la o felisă, el fiind singurul de rasă pură din casă. L-am luat ca să aibă Tomiță un frățior, pentru că sunt plecat destul de mult de acasă.

Reporter: Care dintre ei este mai lipicios și care e mai independent?

Cuza: Tom e lipiciosul, are comportament de cățel. Simba e mai prețios, vine doar când are el chef.

Reporter: Ai spus vreodată că unul dintre ei îți seamănă la personalitate?

Cuza: Nu ne comparăm între noi, e regula de familie. Dar Tomiță e cel mai apropiat de mine ca personalitate.

Reporter: Cum arată o zi obișnuită cu pisicile tale? Au rutine speciale?

Cuza: Sincer, sunt niște pisici modeste, fără nicio rutină specială. Atât timp cât au mâncare, apă și litiera curată, pot dormi liniștite.

Reporter: Care este cel mai amuzant lucru pe care l-au făcut?

Cuza: Fac lucruri amuzante zilnic, dar nu grozăvii atât de mari încât să fie memorabile. În schimb, au o problemă cu perdelele. Am schimbat recent perdelele, pentru că cele vechi erau prinse de unghiile lor și nu mai arătau bine. Când am venit cu cele noi, în două ore le-au făcut mai rău.

Reporter: Ai fost nevoit să îți schimbi programul sau stilul de viață după ce i-ai adoptat?

Cuza: Absolut deloc, exceptând faptul că atunci când plec mai multe zile, vine „medicul lor de familie” (un prieten bun) să îi verifice. În rest, nicio modificare în stilul de viață.

Reporter: Ce părere au prietenii tăi când vin în vizită? Îi cuceresc imediat Tom și Simba?

Cuza: Majoritatea prietenilor mei au un animal prin casă, dar cei cu pisici uneori spun că și-ar dori ca pisicul lor să fie cum e Tom.

Reporter: Cum reacționează când filmezi sau lucrezi de acasă? Îți „fură” atenția?

Cuza: Au trac de cameră. Orice fac, dacă scot telefonul, se opresc.

Reporter: Au vreo mâncare preferată sau un loc favorit în casă?

Cuza: Mâncare preferată nu, dar locuri preferate da. În mare parte, unde sunt haine, acolo se pun și ei. Le place în dressing, în special, sau la geam. Sunt ca niște băbuțe care vor să știe tot ce mișcă în cartier.

Reporter: Cum e cu mâncarea la conserve?

Cuza: Mâncarea la conservă o primesc ocazional. Încerc să nu îi obișnuiesc doar cu hrană umedă, fiindu-mi greu mai apoi când sunt plecat.

Reporter: Costurile sunt importante? Ai un buget pentru ele?

Cuza: Nu am calculat niciodată banii cheltuiți pentru pisici, dar nu e unul extraordinar de mare. Cum am mai spus, am niște pisici modeste și cu mult bun-simț.

Reporter: Ce le-ai spune oamenilor care cred că pisicile nu sunt afectuoase?

Cuza: Pisicile sunt exact ca oamenii din jur. Trebuie înțelese. Dacă reușești să înțelegi o pisică, va fi umbra ta. Pisica nu e câine, nu face tumbe doar ca să te impresioneze, dar are o afecțiune aparte, sinceră.

Reporter: Un mesaj pentru cititorii care încă nu au adoptat o pisică?

Cuza: Am două pisici: una adoptată și una cumpărată. Pisica adoptată va trăi lângă voi cu recunoștință și bucurie. Dacă ați fost atenți, în mare parte am vorbit despre Tom, pentru că el e sufletul acestui cuplu. Simba e un pisic superb și cuminte, dar e un prețios, pe când Tomiță nu mănâncă din farfurii, ia pastilele singur, vine când îl chemi… e o bucurie.

Cuza ne-a demonstrat că dincolo de luminile reflectoarelor și de viața agitată din showbiz, există un loc unde găsește echilibrul: acasă, alături de Tom și Simba. Povestea lor arată că iubirea pentru animale înseamnă responsabilitate, empatie și momente simple, dar pline de bucurie. Dacă și tu te gândești să adopți, ia exemplul lui Cuza, o pisică îți poate schimba viața în cel mai frumos mod.

