Cum îți protejezi animalul de companie în caz de cutremur sau inundații: Japonia dă exemplu / De ce trebuie să includem animalele în planul de urgență

Cutremurele, inundațiile și alte dezastre naturale pot apărea oricând, iar pregătirea pentru astfel de situații nu ar trebui să îi vizeze doar pe oameni. Pisicile, câinii, papagalii sau alte animale de companie fac parte din familie și trebuie să fie protejați în caz de evacuare.

Japonia, o țară puternic afectată de cutremure și tsunami, a dezvoltat un sistem prin care animalele sunt incluse în planurile de siguranță, iar lecțiile sunt valoroase pentru toți iubitorii de animale, notează The Nation.

Lecții din Japonia: cum se pregătesc pentru dezastre

În Tokyo, organizația With derulează ateliere pentru copii și proprietari de animale, unde participanții învață cum să gestioneze situațiile de urgență. De exemplu, se montează corturi speciale în adăposturi, pentru ca animalele să nu deranjeze alți evacuați.

Un copil de 13 ani a mărturisit că își face griji ca papagalul lui să nu ajungă într-un adăpost și a învățat că obiectele familiare, precum o pătură sau un prosop cu mirosul stăpânului, pot calma animalul.

Kituri de urgență pentru animale – soluții practice

Compania Iris Ohyama, din Sendai, a lansat recent un kit de urgență pentru animale de companie, inspirat din experiența cutremurului și tsunamiului din 2011. Acest kit include:

toaletă pliabilă,

medalion de identificare,

folie de aluminiu pentru a menține căldura,

bandă adezivă pentru situații medicale.

Astfel de produse sunt create pentru a ajuta proprietarii să fie pregătiți în caz de evacuare rapidă.

Recomandările experților: antrenează-ți animalul pentru situații de urgență

Kensuke Kato, profesor de psihologie socială la Universitatea de Științe Medicale Kyushu, subliniază că „antrenamentul zilnic al animalelor înseamnă pregătire directă pentru dezastre”.

Specialiștii recomandă:

să obișnuiești animalul cu transportul în cușcă sau cutie,

să ai mereu la îndemână apă și hrană pentru cel puțin 3 zile,

să pregătești documentele medicale și carnetul de vaccinări,

să stabilești din timp o alternativă de adăpost pentru animal, dacă refugiile nu permit accesul.



Concluzie: fii pregătit și pentru tine, și pentru prietenul tău necuvântător

În Japonia, autoritățile colaborează cu ONG-uri și companii pentru a îmbunătăți siguranța animalelor de companie în caz de cutremur sau tsunami. Deși la noi nu există încă reguli clare, fiecare proprietar poate face pași simpli pentru a-și proteja animalul.

Un kit de urgență pentru animale și un plan bine pus la punct pot face diferența dintre panică și siguranță.

