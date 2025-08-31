Sunt pisicile singurele animale care torc? Ce spune știința / De ce acest sunet le diferențiază în regnul animal

Toată lumea știe cum sună o pisică fericită. Dar sunt pisicile singurele animale care torc? Există o mulțime de lucruri pentru care iubim felinele, iar torsul este cu siguranță unul dintre ele. Stăpânii își pot da seama când animalul lor de companie este fericit după zumzetul lor.

De ce torc pisicile

Dar ce alte animale torc? „Răspunsul depinde de cum definiți exact cuvântul „tors”, a precizat Jonathan Losos, profesor de biologie la Universitatea Washington din St. Louis. „Dacă întrebarea este «ce animale torc», aș răspunde cu «ce înțelegi prin torc?»”, a declarat Losos pentru Live Science.

Prima componentă importantă a unui tors este contextul său. Pisicile sunt cunoscute pentru faptul că torc când sunt fericite, dar și atunci când sunt stresate sau au dureri. Ele încep să toarcă la scurt timp după fătare, iar atât mamele, cât și pisoii torc adesea în timp ce se localizează una pe cealaltă și în timpul alăptării.

A doua componentă a torsului este mecanismul său fizic. Oamenii de știință încă nu înțeleg pe deplin cum torc pisicile, dar o caracteristică importantă a torsului este vibrația laringelui, structura din gât cunoscută sub numele de laringe la oameni. Spre deosebire de majoritatea vocalizărilor animalelor, care au loc doar în timpul expirării, torsul se întâmplă continuu pe măsură ce pisica inspiră și expiră.

„Este foarte constant și aceasta este într-adevăr una dintre semnăturile torsului unei pisici”, a explicat Losos.

Ce alte animale scot aceleași sunete

Acest sunet continuu face ca felinele să fie unice prin capacitatea lor de a torce. Pisicile domestice (Felis catus) nu sunt singurele specii care torc, și felinele sălbatice, cum ar fi gheparzii (Acinonyx jubatus), pumele (Puma concolor), servalii (Leptailurus serval) și râșii (Lynx rufus), pot torce.

Unii oameni de știință cred că, în loc să clasifice diferite specii drept pisici „mari” sau „mici”, este, de fapt, mai corect să clasificăm felinele drept „răgâietoare”. Leii (Panthera leo), tigrii (Panthera tigris), jaguarii (Panthera onca) și leoparzii (Panthera pardus) nu torc, dar răcnesc probabil datorită anatomiei unei structuri din gâtul lor numită hioid.

În afara arborelui genealogic al pisicilor, vocalizările continue cu tors sunt foarte rare. Singurul alt animal despre care se știe că toarce în timpul inhalării și expirării este o rudă îndepărtată a pisicilor numită geneta (genul Genetta).

„Sunt niște animăluțe încântătoare”, a spus Losos. El a descris aspectul lor ca fiind o încrucișare între o pisică și o mangustă, cu nas lung și ascuțit și corp subțire. Există cel puțin două specii de genete despre care se știe că torc, potrivit lui Losos, deși este posibil să existe mai multe.

Animale care (oarecum) torc

Torsul adevărat este specific pisicilor și genetilor. Însă, cu o definiție mai largă a torsului, care nu se concentrează pe vibrația continuă atât în ​​timpul inhalării, cât și al expirației, există multe specii din regnul animal care scot, de asemenea, zgomote bâzâitoare, adesea în contexte similare cu torsul pisicilor.

Ratonii (Procyon lotor), de exemplu, „torc” când sunt fericiți și relaxați, de obicei când bebelușii sunt cu mamele lor. Suzanne MacDonald, profesoară de psihologie la Universitatea York, care lucrează des cu ratonii, a văzut chiar și un pui de raton orfan „torcând” în timp ce îl hrănea manual.

„Nu sună exact ca torsul pisicilor, dar destul de aproape!”, a declarat MacDonald pentru Live Science într-un e-mail. „Când îi auzi, știi că faci ceva bine”.

Torsul este greu de studiat

Nu sunt multe cercetări despre „torsul” ratonilor, dar MacDonald crede că sunetul provine dintr-o combinație între o vocalizare a ratonului și excesul de salivă provenită de la relaxare, un mecanism foarte diferit de modul în care torc felinele.

Multe alte mamifere emit zgomote vibratoare când se simt bine. De exemplu, unii proprietari de iepuri raportează că animalele lor de companie clănțănesc dinții când sunt relaxați, creând un sunet similar cu un tors.

Liliecii „torc” atunci când sunt ținuți în brațe de o persoană de încredere, a declarat un expert în lilieci pentru The Irish Times. Iar cercetătorii au observat că mama și puii de veveriță cenușie (Sciurus carolinensis) scot un sunet asemănător torsului numit „muk-muk”.

Unele animale care „torc” nici măcar nu sunt mamifere. De exemplu, păianjenii-lup (Gladicosa gulosa), care, atunci când atrag potențiali parteneri, lovesc părți ale corpului pentru a produce un tors, similar cu modul în care greierii își creează ciripiturile.