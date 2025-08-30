Pisica e „medicul” silențios din casă. Efectul real pe care îl au pisicile în viața noastră, confirmat de cercetători / Cât de benefică este compania lor

Pentru iubitorii de animale, pisicile sunt o sursă constantă de fericire. Fie că este vorba de o fotografie cu ele dormind liniștite, de un moment amuzant în care urmăresc un șoricel sau de simpla lor prezență liniștitoare, fiecare clipă petrecută împreună devine un motiv de bucurie. Compania unei pisici aduce beneficii surprinzătoare pentru sănătatea mintală a oamenilor.

Legătura dintre pisici și sănătatea oamenilor

Mai multe studii științifice au arătat că pisica reduce simptomele de anxietate și depresie. Un studiu din 2021 a demonstrat că proprietarii de animale de companie, în special cei care au pisici, au un nivel mai scăzut de singurătate. De asemenea, s-a observat că stăpânii de feline râd mai des, sunt mai spontani și consideră că blănoasele lor au un impact direct și pozitiv asupra stării lor psihice.

Este interesant că aceste efecte apar chiar și atunci când interacțiunile sunt scurte. De exemplu, cercetătorii de la Universitatea de Stat din Washington au descoperit că doar 10 minute de mângâiat o pisică reduc nivelul de stres și îmbunătățesc dispoziția. Din acest motiv, tot mai multe universități apelează la pisici pentru relaxarea studenților în perioada examenelor.

Pisicile ca „animale de terapie”

Pe lângă confortul oferit zilnic, pisicile sunt folosite și în programe de terapie asistată. În spitale, centre de recuperare sau aziluri de bătrâni, felinele aduc alinare și reduc stresul. Seana Dowling-Guyer, expertă în comportament felin, susține că interacțiunile cu animalele de companie au beneficii reale pentru sănătatea psihică și fizică.

Îmbrățișări, mângâieri și efecte asupra corpului

Când mângâi o pisică și ea începe să toarcă, beneficiile nu sunt doar emoționale, ci și fizice. Studiile arată că îmbrățișarea pisicii reduce nivelul de cortizol (hormonul stresului), scade ritmul cardiac și chiar tensiunea arterială. Pentru persoanele cu tulburări de anxietate sau depresie cronică, astfel de interacțiuni funcționează ca un mecanism de reglare emoțională și ca o formă naturală de calmare.

Dr. Gregory Kushnick, psiholog din New York, subliniază că simpla prezență a pisicii combate singurătatea și aduce o stare de liniște interioară, asemănătoare cu efectele obținute prin tehnici de meditație.

Ce se întâmplă când pisica toarce

Frecvența vibrațiilor produse de torsul pisicii se situează între 25 și 150 de herți, aceeași gamă folosită în anumite terapii clinice pentru tratarea durerii și stimularea vindecării țesuturilor. Mulți specialiști consideră că pisicile torc pentru a se calma, dar, indirect, transmit acest efect și oamenilor din jur. Astfel, dacă pisica se cuibărește lângă tine și toarce, nu îți oferă doar afecțiune, ci și un mic „tratament terapeutic” natural.

Deținerea unei pisici te responsabilizează

Un alt beneficiu mai puțin discutat, dar la fel de important este rolul pisicii în viața noastră. A avea grijă de un animal implică responsabilitate, stabilitate și organizare, lucruri cheie pentru persoanele care trec prin perioade dificile.

Un studiu din 2017 a arătat că aproape jumătate dintre proprietarii de pisici simt că animalele lor le oferă un sentiment de siguranță și le ajută să scape de depresie.

Pisicile și reducerea anxietății

Deși sunt percepute distante sau capricioase, pisicile oferă un sprijin emoțional real. Prin simpla lor prezență, prin momentele de joacă sau prin ritualurile de hrănire și îngrijire, ele reduc sentimentul de izolare și anxietate. Potrivit dr. Kushnick, interacțiunea cu o pisică declanșează atașament, făcându-ne să ne simțim mai puțin singuri.

Așadar, dacă ai deja o pisică, bucură-te de compania ei. Dacă nu, poate că este timpul să adopți una. Pentru că, în felul lor discret și uneori neașteptat, pisicile chiar ne fac viața mai frumoasă.