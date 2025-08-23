China, țara cu mai multe animale de companie decât copii, schimbă regulile ospitalității. Turiștii pot închiria câini de companie pentru o noapte, ca să le țină de urât. Cât costă serviciul

În orașul Wuhan din China, un hotel de patru stele schimbă regulile ospitalității și propune o abordare unică pentru turiștii iubitori de animale: închirierea unui câine de companie. Country Garden Phoenix Hotel a introdus, începând cu vara anului trecut, un serviciu exclusivist prin care oaspeții au posibilitatea de a închiria un patruped pentru suma de 499 yuani pe noapte (aproximativ 51 lire sterline).

Această inițiativă a atras rapid atenția turiștilor, iar primele săptămâni de funcționare au adus peste 300 de rezervări, conform directorului general al hotelului.

Cum funcționează serviciul de închiriere în China

Oaspeții interesați de acest concept trebuie să rezerve una dintre camerele tematice pentru animale de companie, special amenajate pentru o experiență confortabilă atât pentru ei, cât și pentru câini. După cazare, aceștia își aleg companionul preferat: un Golden Retriever prietenos, un Husky jucăuș sau un West Highland Terrier energic.

Pentru siguranța tuturor, fiecare câine este atent selectat, dresat și supus unor evaluări veterinare și de comportament. Înainte de predare se semnează un acord formal prin care se stabilesc regulile de interacțiune și responsabilitățile ambelor părți, scrie The Independent.

O soluție pentru singurătate și dorința de afecțiune

Potrivit turiștilor, experiența creează o legătură emoțională, chiar și temporară cu un animal de companie. Mulți recunosc că dorința de a avea un câine este puternică, însă stilul de viață urban, programul încărcat sau regulamentele stricte de închiriere nu le permit să aibă unul acasă.

Un oaspete anonim a mărturisit: „Inițial, am crezut că patrupedul va fi prea energic și greu de controlat, dar a fost blând și ascultător. În clipa în care i-am strigat numele, a venit în fugă, ca și cum mă cunoștea de o viață”.

Afacere în plină expansiune

Fenomenul a explodat în China, în ultimii ani. În 2024, piața urbană a produselor și serviciilor pentru animale a ajuns la o valoare de 300,2 miliarde yuani (30 de miliarde de lire sterline), înregistrând o creștere de 7,5% față de anul anterior.

Numărul animalelor de companie în mediul urban a atins 124 de milioane, iar estimările indică o creștere la 400 de miliarde de yuani până în 2027. Această expansiune a dus la crearea unor servicii tot mai variate: cafenele dedicate animalelor, spa-uri și saloane de grooming, cursuri de yoga pentru câini, ba chiar și servicii controversate precum clonarea animalelor de companie.

Beneficii pentru câini și stăpâni

Hotelul colaborează cu proprietari privați și centre de dresaj pentru câinii incluși în program. O parte aparține chiar hotelului, iar obiectivul este dublu: animalele primesc stimulare socială și interacțiune zilnică, în timp ce oaspeții se bucură de companie și afecțiune.

Un exemplu este Naicha, o femelă samoyed de 14 luni, trimisă de stăpână să participe la acest program: „Naicha devine neliniștită și roade mobila atunci când stă singură acasă. Trimițând-o aici, știu că are parte de joacă, socializare și afecțiune. Hotelul îmi trimite constant videoclipuri cu ea. Asta înseamnă că e fericită și bine îngrijită”.

Totuși, specialiștii avertizează că serviciul nu este lipsit de riscuri. Din punct de vedere legal, hotelul poartă întreaga responsabilitate pentru eventualele incidente, cu excepția cazurilor de neglijență gravă din partea oaspeților.

Avocații recomandă ca hotelurile care implementează astfel de servicii să angajeze dresori profesioniști, să îmbunătățească pregătirea personalului pentru situații de urgență și să facă evaluări stricte de temperament pentru fiecare câine implicat.

Schimbare socială: câinii, noua „familie” a Chinei urbane

Fenomenul are și o dimensiune sociologică importantă. Conform unui raport Goldman Sachs, în 2024, numărul animalelor de companie din China l-a depășit oficial pe cel al copiilor sub 4 ani. Aproximativ unul din opt locuitori urbani deține un animal de companie.