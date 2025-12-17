În loc să se plângă de zgomot, a scris un bilețel care a topit inimile internauților. Ce i-a transmis vecinului cu pisica „gălăgioasă” / Mesajul e viral (FOTO)

Un bărbat a scris un bilețel emoţionant vecinului său care are o pisică destul de “gălăgioasă”, iar mesajul a ajuns viral pe rețelele sociale. Gestul lui a impresionat internetul. Pe bilet a precizat că sunetele provocate de paşii pisicii vecinului său îi aduc bucurie în fiecare zi.

Bărbatul i-a mulțumit vecinului pentru zgomotul făcut de pisica lui

Mesajul emoționant al unui bărbat despre felina “gălăgioasă” a vecinului său a făcut furori pe rețelele sociale, scrie Daily Express. Acesta a scris pe un bilet că sunetele provocate de paşii pisicii îl înveselesc zilnic.

Locatarii au uneori experiențe de coșmar din cauza vecinilor care fie redecorează casa frecvent, fie ascultă muzică la un volum ridicat sau, pur și simplu, fac zgomote în timpul unor activități casnice.

Mesajul a emoționat comunitatea iubitorilor de animale

Deși mulți oameni preferă, inițial, să nu atragă atenția celui care deranjează, într-un final cedează și îi spun acestuia în față sau îl reclamă la poliție. Din fericire, proprietarul unei pisici a avut parte de o experienţă plăcută. Recent, acesta s-a mutat într-un bloc nou, iar într-una dintre zile a primit pe social media un bilet emoţionant de la vecinul care locuieşte sub apartamentul său.

„Trebuie să te informez despre pisica ta. El sau ea aleargă mult. Eu pot auzi tropăitul picioarelor sale pe tavanul meu. Este foarte drăguță și îmi aduce multă bucurie când o aud. Spune-i să continue. (…)”, a scris el.

Reacții pe internet

Postarea a strâns foarte multe comentarii în care unii internauți l-au lăudat pentru gestul său, iar alţii şi-au împărtăşit propriile poveşti: „Am avut trei câini irlandezi care făceau dans irlandez (sau câini care credeau că pot face Riverdance) care au locuit deasupra mea timp de un an. Atât de zgomotoși! Ei se alergau unul pe altul toată ziua. Totuși, eu nu m-am plâns niciodată. M-am obișnuit atât de mult, încât, am reușit să nu mai acord atenție zgomotului, iar pentru mine a devenit ca un sunet de fundal”.

Altcineva a comentat: „Apartamentele noastre nu sunt prea apropiate, așa că rareori aud vecinii. Felina care locuiește deasupra mea miaună neîncetat când îi este foame și sună ca o femeie care țipă după ajutor”.

