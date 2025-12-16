Motanul aruncat în păcură, căruia medicii nu-i dădeau șanse de supraviețuire, trăiește astăzi ca un adevărat Oscar. E gras, frumos și iubit de noua lui familie: „Nu putem decât să ne minunăm de transformarea lui spectaculoasă”

Asociația pentru protecția animalelor – Kola Kariola – a actualizat informațiile despre motanul Bujie, devenit Oscar, unul dintre cele mai grave cazuri de cruzime față de necuvântătoare: „De fiecare dată când privim pozele cu el, ne aducem aminte prin ce a trecut și nu putem decât să ne minunăm de transformarea lui spectaculoasă”.

Povestea emoționantă a motanului Bujie

Dacă acum este gras și frumos, cu o blană portocalie strălucitoare, în trecut, lui Bujie nimeni nu-i dădea mari șanse de supraviețuire. A fost aruncat într-un bazin cu păcură sau ulei ars, o substanță toxică ce i-a ars pielea și căile respiratorii. Medicii veterinari s-au luptat multe ore ă-l curețe, să-l stabilizeze și să-l salveze.

Așa arăta Bujie la început, potrivit Kola Kariola:

La limita dintre viață și moarte

Reprezentanții Kola Kariola au rămas profund marcați de motanul Bujie, imaginile cu el acoperit de păcură, lipicios, sufocat de miros, incapabil să se curețe, să respire normal, fiind încă vii în sufletele lor:

„Este greu de imaginat prin ce a trecut. Știm cu toții că pisicile iubesc curățenia, iar ritualul lor zilnic de a-și linge blănița nu e doar o rutină, ci o nevoie profundă de a se simți bine, în siguranță, „acasă” în propriul corp. Iar Bujie… era acoperit de păcură, lipicios, sufocat de miros, incapabil să se curețe, să respire normal, să fie el. Era o stare de disconfort extrem, de trup străin, într-o lume care până atunci nu i-a oferit nimic bun. Nu doar durerea fizică l-a doborât, ci și ruina acelei identități de motan, așa cum o cunosc pisicile, curate, discrete, elegante. A fost o luptă nu doar pentru viață, ci și pentru demnitate”.

Starea lui Bujie a fost atât de gravă încât „mult timp nici măcar nu am știut ce colorit are blănița lui din cauza arsurilor, a trebuit tuns complet. Era atât de speriat, traumatizat și extrem de timid”.

Motanul s-a vindecat și a primit un nou nume

Însă soarele a răsărit în viața lui când a ajuns în foster la doi oameni minunați, care i-au oferit răbdare, iubire și siguranță. Deși Kola Kariola l-a promovat pe Bujie tuns la piele, chelios și timid, pentru că blănița arsă a trebuit tunsă complet, noii lui stăpâni au văzut dincolo de aspectul fizic: „un suflet care cerea liniște și dragoste”.

Acum, Bujie este transformat complet. A luat în greutate, este frumos, liniștit, și are un nume nou, Oscar, potrivit pentru noua sa viață: „Deși la cât de grăsuț este, am zice că seamana cu celebrul Garfield. O viață trăită așa cum merită orice animal, cu respect, iubire și căldură. Le mulțumim din suflet adoptatorilor lui Oscar, pentru că au ales să iubească dincolo de aparențe. Le mulțumim și celor care i-au fost alături în drumul greu spre vindecare. Pentru că fiecare animal salvat înseamnă o lume schimbată în bine”, a punctat Kola Kariola.