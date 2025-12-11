Reuniune emoționantă înainte de Crăciun. Motanul dispărut de 11 ani s-a întors la familia lui: „O adevărată treabă de detectiv”

O familie de francezi din Valence a trăit un miracol înainte de sărbătorile de iarnă. După 11 ani de la dispariția sa, motanul Felix s-a întors la stăpânii lui. Totul s-a întâmplat luni, 8 decembrie, când Stéphanie și-a regăsit pisoiul pierdut în 2014, relatează publicația franceză Midi Libre.

Familia îl adoptase pe Felix în decembrie 2008, când avea doar patru luni. Greutatea actuală a motanului sugerează că a fost bine îngrijit de alte familii sau organizații în acești 11 ani.

„Motanul a dispărut la scurt timp după ce ne-am mutat într-un nou cartier. Erau mulți câini destul de agresivi. Am presupus că a avut o întâlnire nefericită. Am căutat mult, dar am renunțat în cele din urmă”, a precizat stăpâna lui.

Rețelele sociale au jucat un rol cheie în această reuniune. Jullian, un angajat de la adăpostul de animale a reușit să o contacteze pe Stephanie datorită microcipului motanului, care era asociat unui număr de telefon vechi. După o adevărată muncă de detectiv, acesta a găsit-o în mediul online.

„O adevărată treabă de detectiv”, a spus stăpâna motanului.

Deși este afectat de artrită la membrele posterioare, Felix își va petrece bătrânețea în compania familiei lui.