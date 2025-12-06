Oamenii de știință dezvăluie legătura surprinzătoare dintre câini și sănătatea copiilor. Cel mai recent studiu a făcut o mare descoperire

Oamenii de știință au descoperit că acei copii care cresc în preajma câinilor au scoruri mai mici la probleme sociale, comportament agresiv și delincvență. Cercetările susțin că animalele ținute în casă ar putea contribui la îmbunătățirea sănătății mintale a minorilor, acest lucru datorându-se parțial schimbului de…microbi.

Beneficiile companiei câinilor pentru copii

Profesorul Takefumi Kikusui de la Universitatea Azabu din Japonia, care a condus studiul, a declarat că petrecerea timpului alături de câini reduce stresul stăpânilor și stimulează eliberarea oxitocinei, hormonul care stimulează legătura cu ceilalți. Însă cercetările recente sugerează că ar putea exista și alte motive pentru care cățeii au o influență pozitivă.

„Mai multe studii au raportat beneficiile pentru sănătatea mintală ale deținerii unui câine, iar noi am demonstrat că microbiomul ar putea fi unul dintre mecanismele implicate”, a spus Kikusui.

Într-un articol publicat în revista iScience, citat de The Guardian, Kikusui și colegii săi prezintă modul în care au analizat rezultatele unui sondaj efectuat pe 343 de adolescenți sănătoși din punct de vedere mintal și fizic, care au luat parte la studiu, dintre care 96 aveau câini.

Scoruri mai mici la probleme sociale, comportament agresiv și delincvență

Echipa a descoperit că adolescenții care dețin câini la vârsta de 13 ani au scoruri semnificativ mai mici la probleme sociale, comportament delincvent și agresiv decât cei fără animale de companie.

Cercetătorii au analizat apoi microbii găsiți în saliva copiilor, descoperind că, deși existau multe asemănări, 12 tipuri de bacterii – inclusiv Streptococcus și Prevotella – erau mai puțin abundente la persoanele care nu aveau câini.

Echipa a transplantat microbii din saliva adolescenților la șoareci, iar rezultatele au arătat că rozătoarele cu microbi proveniți de la minorii care dețineau câini au arătat o mai mare sensibilitate la necunoscuți.

„Acest [ultim] comportament se numește «preocupare» sau «preocupare empatică», care este un tip de răspuns empatic la oameni și animale”, a spus Kikusui.

Ce spun oamenii de știință

Potrivit oamenilor de știință, abundența anumitor bacterii din intestinul șoarecilor a fost asociată cu diferențe în comportamentul lor social: „Deși nu este posibil să se compare direct comportamentul uman și cel al rozătoarelor, aceste rezultate sugerează că microbiota este parțial responsabilă pentru îmbunătățirea comportamentului social al adolescenților după ce au trăit cu câini”.

Cu toate acestea, cercetătorii nu au analizat microbii prezenți la câinii participanților, Kikusui menționând că „rămâne neclar dacă aceste diferențe provin de la câinii înșiși sau dacă deținerea de animale a redus stresul, ducând la modificările rezultate în microbiotă”.

Totuși, studiul nu înseamnă că toată lumea are nevoie de un companion canin. „Chiar și fără a deține un câine, menținerea unui microbiom divers poate îmbunătăți potențialul scorurilor de sănătate mintală”, a spus el.