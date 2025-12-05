Cel mai mare adăpost de animale din lume se află în România. 6.000 de câini și 200 de pisici primesc hrană, îngrijire și o șansă reală de a ajunge în familii din Germania, Austria și Elveția

Lângă Pitești, în satul Smeura din comuna Moșoaia-Argeș, se află cel mai mare adăpost de animale din lume, intrat în 2004 în Cartea Recordurilor, când erau 3.000 de câini. În prezent, în complexul ce se întinde pe 4,5 hectare sunt 6.000 de câini și 200 de pisici. Centrul a fost deschis în anul 2000 și este administrat de organizația Tierhilfe Hofnung din Germania, care îi asigură și finanțarea. Adăpostul a fost înființat de Ute Langenkamp, șocată de dramele în lanț ale câinilor fără stăpân din România.

România are cel mai mare adăpost de animale din lume

De finanțări se ocupă Organizaţia Tierhilfe Hoffnung din Germania, care în 2005 a achiziționat terenul din Smeura, unde anterior a funcționat o fermă de vulpi. Acum, „orașul câinilor” are 142 de angajați, iar zeci de mii de câini sunt sterilizați anual gratuit.

Adăpostul ce figurează în Cartea Recordurilor se află la doar câțiva kilometri de Pitești, într-o zonă împădurită și liniștită din satul Smeura, care aparține de comuna Moșoaia. Clădirile complexului sunt compartimentate și marcate cu plăcuțe descriptive în română și germană, de la cea pentru birouri sau cea distinctă pentru puii de câini, până la Casa Pisicilor sau depozitul unde este adusă constant hrană cu TIR-uri din Germania.

De câtă mâncare au nevoie câinii și pisicile de la Smeura

Câinii și pisicile din Adăpostul Smeura consumă 3 tone de hrană zilnic, iar cheltuielile lunare se ridică la zeci de mii de euro: „În 2004, când adăpostul a intrat în Cartea Recordurilor, avea 3.000 de câini. Acum sunt 6.000 de câini și 200 de pisici. Suntem deja cumva suprapopulați și soluția pentru ca populația canină să nu mai crească este evident sterilizarea.

Pe partea de finanțare, totul este asigurat de cei de la Tierhilfe Hoffnung din Germania. Și tot în Germania sunt zeci de puncte de colectare a hranei pentru adăpostul de aici de la Smeura. Sunt și numeroși voluntari în Germania care fac colectare de hrană pentru Smeura. În Germania, voluntariatul e ceva normal, o uzanță, iar pe noi ne ajută foarte mult”, a declarat Ana-Maria Voicu, directoarea adăpostului începând cu anul 2007, pentru Libertatea.

Refugiu pentru câinii foarte speriați și traumatizați

În adăpost trăiesc câini cu tot felul de nuanțe ale blănii, comportamente și personalități. Unii se manifestă energic, latră la gard fără pauză, până când nu mai văd silueta omului. Alții sunt tăcuți și liniștiți și se mulțumesc doar cu analizarea intrușilor.

În dreapta adăpostului, la mică distanță, în 2023 a fost finalizat un refugiu pentru câinii foarte speriați și traumatizați, la inițiativa organizației din Germania, cu spații mai aerisite și căsuțe colorate. Spațiul poate găzdui până la 400 de câini.

„În acest refugiu sunt câinii care nu vor să intre în contact nici cu oamenii, nici cu câinii, sunt speriați. Sunt efectiv câini traumatizați, nu știu ce se întâmplă, deoarece nu pot să-și revină. Le-am creat un spațiu mai liber, mai aerisit, ca să stea un pic mai liniștiți. În fiecare an, în fiecare lună, avem aici vizitatori din Germania și… le rămâne sufletul la câte un câine din refugiu. Deși știu că nu sunt sociabili, spun că vor să ia câini acolo în Germania și că vor avea în curțile lor un loc. E emoționant”, a precizat Ana-Maria Voicu.

Cele mai multe adopții s-au făcut în Germania, Austria și Elveția

În primele 10 luni din 2025, 2.395 de câini de la adăpostul de la Smeura au ajuns în Germania (peste 90% din total), Austria și Elveția. Echipa complexului e alcătuită din 15 medici veterinari și are șase foste ambulanțe transformate în clinici mobile care pleacă zilnic în teritoriu. Numărul sterilizărilor gratuite a crescut în fiecare an, de la 7.770 în 2018 la 20.948 în 2023 și 34.650 anul trecut.

„Vom depăși în acest an numărul de sterilizări din 2024 și sperăm chiar să ne apropiem de 40.000 de sterilizări în 2025”, a spus Voicu.

Sterilizări gratuite pentru animale

Persoanele care doresc să își sterilizeze gratuit câinii sau pisicile pot veni la Smeura sau pot urmări pe pagina de internet a adăpostului graficul sterilizărilor în teritoriu.

„Pe oameni nu îi costă absolut nimic. Singura cerință este ca animalele să nu fie hrănite minimum 12 ore înainte de sterilizare, vârsta minimă să fie de 7 luni și să nu aibă lactație (pui mai mici de souă luni). În plus, proprietarii trebuie să aibă grijă de animale în zilele care succed intervenției, pentru că este totuși o operație. Le oferim gratuit și antibioticul postoperator pentru încă 3-4 zile, dar și dezinfectant pentru locul inciziei și la masculi și la femele. Avem și zile în care sunt cozi la Centrul de Sterilizare”, a explicat directoarea adăpostului de la Smeura.

Adăpostul colaborează cu DSVSA Argeș

Numărul sterilizărilor a crescut și datorită parteneriatului pe care Asociația Tierhilfe Hoffnung l-a încheiat acum doi ani cu DSVSA Argeș: „În 2023 am pus bazele unui proiect-pilot în județul Argeș cu scopul de a reduce înmulțirea necontrolată a câinilor și pisicilor fără stăpân. După mai bine de un an, am reușit să încheiem un protocol la nivel național, la nivelul ANSVSA, protocol prin care ne dorim ca într-un termen de cinci ani să nu mai fie câini ori pisici fără stăpân pe străzi. Sunt mulți medici și voluntari implicați în acest proiect.

Asociația Tierhilfe Hoffnung a demonstrat că este un partener extrem de serios și face un efort uriaș, asigurând sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor din județ. Vom vedea că de la an la an se va reduce considerabil numărul de câini de pe străzi. Rezultate importante se văd deja. În ultimii ani, numărul câinilor sterilizați aproape s-a dublat. Și sper că în 5 ani vom ajunge la aproximativ 70.000 de câini sterilizați anual”, a relatat Sorin Sorescu, directorul DSVSA Argeș.