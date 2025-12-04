Închis în casă cu 60 de câini: Bărbat găsit în stare critică după ce soția l-a bătut, ars și obligat să stea într-o cușcă. Victima trebuia să tundă animalele, să le curețe, să stea desculță și să folosească produse caustice

Caz incredibil în Olanda! Un bărbat a fost terorizat chiar de soție în casă cu 60 de chihuahua. Femeia l-a închis într-o cușcă de câine, bătut, ars și umilit, calvarul durând un an. Vecinii l-au găsit într-o stare deplorabilă: arăta ca un schelet ars, notează Daily Mail.

Anna VDV, în vârstă de 47 de ani, a stat miercuri dimineață în boxa acuzaților la tribunalul din Turnhout, cu capul plecat și lacrimi în ochi, în timp ce asculta o declarație finală care a redus la tăcere sala de judecată. Aceasta avea o relație cu victima de doi ani, cuplul s-a căsătorit în vara anului 2024.

Un bărbat a îndurat un an de tortură în „casa ororilor”

Imaginile din dosar arată evoluția acelei perioade șocante: „De la un partener sănătos la începutul relației la un schelet ars”, a declarat procurorul. Teroarea s-a încheiat pe 18 martie, când bărbatul a reușit să scape din casa ororilor și a bătut la ușile vecinilor, care l-au găsit într-o stare teribilă, hipotermic și confuz.

Vecinii au anunțat imediat poliția. Anna a încercat să se apere, spunând că soțul ei era deprimat și se rănise. Anna a urcat în ambulanța cu care era transportat soțul ei la spital și i-a cerut să tacă, însă el le-a mărturisit, inițial, salvatorilor că a fost bătut un an. Apoi a dezvăluit că o lună era, de fapt, un an. În fața oamenilor legii, bărbatul a descris cum a fost bătut zilnic cu pumnii sau cu diverse obiecte până când a leșinat.

Închis în casă cu 60 de chihuahua

Incidentele s-au petrecut într-o casă în care se aflau nu mai puțin de 60 de chihuahua! Victima trebuia să aibă grijă de toate aceste animale: să le tundă, să le curețe, să stea desculță și să folosească produse caustice.

„A instalat o cameră pentru a-l monitoriza pe bărbat. Asta nu e muncă, asta e sclavie. Și să-și pună pantofii nu era posibil; femeia îi ascunsese”, a relatat procurorul.

Bărbatul nu avea voie să iasă din casă decât dacă era supravegheat. Dacă lua o pauză de la curățat, îl forța să continue. El se temea mereu de soție, dar îndura totul din frică.

„L-a încuiat în șopronul de grădină, în într-o cușcă pentru câini și odată în subsolul casei, fără mâncare sau apă. Cu două săptămâni înainte de evadarea lui, l-a opărit pentru că muriseră doi câini și era vina lui”, a mai relatat procurorul.

Victima nu știa să citească sau să scrie

Victima era îndatorată, șomeră și nu știa să citească sau să scrie. Anna i-a confiscat telefonul mobil, a întrerupt contactul cu copiii lui și l-a ascuns de lume. Deși vecinii au observat răni, soția le-a dat mereu aceeași explicație: era deprimat și se rănea. Telefonul femeii a dezvăluit însă adevărul șocant: imagini cu rănile bărbatului, înregistrări audio care conțineau limbaj jignitor, videoclipuri cu ea râzând în timp ce el nu-și putea pune jacheta și mesaje în care îl împiedica să-și contacteze fiicele.

„Un avantaj al laturii sadice a femeii era însă că uneori făcea fotografii și videoclipuri cu comentarii”, a subliniat procurorul.

Experții s-au crucit la examinarea victimei

Toate acestea au fost folosite ca probe în proces. Iar raportul de expertiză confirmă relatarea victimei. Specialiștii au găsit leziuni externe, arsuri, hipotermie, zgârieturi și chiar dezlipire de țesut.

Parchetul a solicitat o pedeapsă cu închisoarea de opt ani pentru Anna VDV, iar avocatul victimei, Freddy Mols, cere daune provizorii de 10.000 de euro.

Avocata Annei VDV, Romy Geysen, și-a apărat clienta urmărită penal pentru tortură, privare de libertate și împiedicarea îngrijirii: „Mă tem că trebuie să fiu de acord cu procurorul că acesta este cel mai puțin empatic caz din întreaga mea carieră”.

Potrivit lui Geysen, clienta sa nu contestă faptele: „Își dă seama prea bine ce a făcut și îi este rușine”. Romy Geysen a invocat problemele financiare și creșterea rapidă a populației de câini: „A fost un haos și o situație inumană în care a trebuit să trăiască cuplul”.