Cum folosesc pisicile torsul pentru manipularea oamenilor. Mecanismul prin care ne păcălesc să le facem mereu pe plac

De ce torc pisicile? Raționamentul din spatele acestui comportament nu este foarte clar pentru oamenii de știință. În timp ce mulți proprietari de pisici presupun că animalele lor de companie torc pur și simplu pentru a-și arăta plăcerea, cercetările sugerează că aceste vibrații liniștitoare pot fi produse din mai multe motive, inclusiv o încercare de a deturna psihologia umană înnăscută. De la îngrijorare la drăgălășenie, iată motivul straniu pentru care felinele torc.

Cum torc pisicile

Ar trebui să fie o întrebare ușor de răspuns. Însă faptul că pisicile sunt…pisici a îngreunat lucrurile, biologia lor complexă ducând la o dezbatere aprinsă în rândul oamenilor de știință. De exemplu, anterior se presupunea că torsul este cauzat de fluxul sanguin prin vena cavă inferioară, o venă mare care se leagă de partea dreaptă a inimii.

Totuși, această teorie a fost luată în considerare și în litiera pisicilor, cercetările sugerând acum că zgomotul provine de la laringele lor. Practic, felinele își pot contracta partea laringelui care atinge corzile vocale, ceea ce provoacă vibrații la fiecare inspirație și expirație. Din câte înțeleg acum oamenii de știință, auzim aceste vibrații ca un tors.

În prezent, nu există o explicație definitivă a motivului pentru care pisicile torc. Oamenii de știință au identificat un anumit oscilator neural (în esență, unde cerebrale) care activează procesul biologic din spatele torsului, dar nu este clar ce anume îl declanșează. Sau, de fapt, dacă există mai mult de un factor declanșator: descoperirile bazate pe studii observaționale sugerează că pisicile pot torce din mai multe motive.

Comunică cu ceilalți

De exemplu, un studiu realizat de Universitatea din Sussex a constatat că pisica își poate varia ușor torsul în funcție de o anumită nevoie. „Această cercetare a indicat o diferență marcantă în calitatea acustică a torsului emis de pisici atunci când încearcă să solicite hrană de la stăpânii lor, comparativ cu atunci când erau în general relaxate sau mângâiate”, susține Dr. Lauren Finka, specialistă în bunăstarea felină la International Cat Care.

„Interesant este că acest tors care cere de mâncare a fost perceput de oameni ca fiind mai urgent și cu un sunet mai puțin plăcut. De asemenea, s-a observat că include componente vocale de înaltă frecvență, similare cu cele produse de bebelușii umani atunci când plâng”, spun specialiștii. „Torsul care indica foamea pisicii are, de fapt, semnături auditive comune cu sunetele pe care le fac bebelușii înfometați atunci când plâng”.

Într-adevăr, așa cum a constatat studiul, pisicile înfometate, care căutau să fie hrănite de stăpânul lor, foloseau un element neobișnuit de înaltă frecvență (asemănător cu plânsul unui bebeluș uman) în torsul lor natural, de frecvență joasă. Prin aceste „torsuri solicitate”, pisicile domestice apelează efectiv la propriile noastre instincte de îngrijire pentru a le acorda atenție. Strigătele lor de „hrănește-mă” sunt ascunse în ceea ce ar putea suna ca un tors plăcut.

„Integrarea unui strigăt, pe care, de regulă, îl asociem cu mulțumirea, este o modalitate destul de subtilă de a obține un răspuns, iar torsul solicitant este probabil mai acceptabil pentru oameni decât mieunatul evident”, a concluzionat autoarea studiului, dr. Karen McComb.

Pisica ta e un geniu malefic

Experții au emis, de asemenea, teoria că pisica ar putea toarce atunci când este rănită sau în suferință, exact opusul fericirii, scrie The Journal of the Acoustical Society of America.

„Se crede că, în anumite contexte, pisicile ar putea toarce și în încercarea de a se autoliniști, ceea ce le-ar putea ajuta să se calmeze sau să-și amelioreze durerea”, spune Finka. „În aceste situații, este posibil să încerce să ne ceară ajutor, deși adesea comportamentul și limbajul corpului lor în aceste contexte par să sugereze că ar prefera să fie lăsate în pace. În plus, pisicile pot torce și atunci când oamenii nu sunt prezenți”.

Există unele dovezi care sugerează că torsul are un efect vindecător la feline. Un studiu publicat în New Zealand Veterinary Journal a indicat că vibrația torsului pisicilor (variind de la 20 Hz până la 150 Hz) ar putea, de fapt, să promoveze creșterea oaselor și să vindece țesuturile moi.

Aceste rezultate nu au fost încă reproduse pe pisici, dar studii ulterioare au examinat potențialul vibrațiilor de intensitate redusă în vindecarea rănilor la șoareci. Deși mecanismul exact din spatele modului în care vibrațiile ajută la vindecare nu este înțeles, oamenii de știință au observat că acestea ajută la creșterea țesutului conjunctiv și a vaselor de sânge microscopice în jurul zonelor afectate.