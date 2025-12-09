De ce ne fac pisicile fericiți? Oamenii de știință au, în sfârșit, răspunsul după mulți ani de cercetări

Un nou studiu arată că legătura cu pisicile sporește empatia, reglează emoțiile și consolidează relațiile umane, după ce, mulți ani la rând, câinii au fost vedetele incontestabile ale studiilor privind legătura dintre oameni și animalele de companie.

Însă noua cercetare științifică tocmai a rupt acest monopol. Conform unui studiu publicat în Humanities and Social Sciences Communications, pisicile exercită, de asemenea, un puternic efect psihologic și social asupra stăpânilor, în special asupra celor mici . Iar beneficiile pe care le oferă merg mult dincolo de torsul și somnul de după-amiază.

Cercetătorii de la trei universități chineze au analizat legătura emoțională dintre tinerii adulți și pisicile lor, descoperind că această conexiune nu numai că încurajează afecțiunea și tovărășia, ci promovează și abilități emoționale esențiale, cum ar fi empatia și reglarea emoțională – două ingrediente cheie pentru a te simți susținut social și conectat cu ceilalți. Cu alte cuvinte, cu cât un tânăr este mai atașat de pisica sa, cu atât îi este mai ușor să-i înțeleagă pe ceilalți și să facă față stresului.

O legătură profundă, dar tăcută cu pisicile

Deși pisicile sunt considerate animale distante sau lipsite de empatie, studiul arată că relația cu ele poate fi la fel de bogată din punct de vedere emoțional ca cea cu un câine. Cheia constă în calitatea legăturii, nu în cantitatea interacțiunii directe. Mulți proprietari de pisici raportează o conexiune liniștită, dar intensă, cu animalele lor de companie. Iar această legătură pare să aibă efecte reale asupra vieții lor emoționale și sociale.

Echipa de cercetare a chestionat peste 300 de tineri adulți care locuiau exclusiv cu pisici. Prin intermediul diverselor chestionare psihologice validate, au analizat nivelurile de atașament față de animalele lor de companie, capacitatea acestora de a-și regla emoțiile, nivelul de empatie și gradul în care percepeau sprijinul social în viața de zi cu zi.

Rezultatele nu lasă loc de îndoială: tinerii cu un atașament mai puternic față de pisicile lor au prezentat, de asemenea, scoruri mai mari la empatie și strategii emoționale pozitive, cum ar fi reevaluarea cognitivă (capacitatea de a reinterpreta o situație dificilă dintr-o perspectivă mai optimistă sau rațională). La rândul lor, aceste două variabile – empatia și reglarea emoțională – au fost direct legate de o percepție mai mare a sprijinului social.

O reacție în lanț care începe cu un mieunat

Însă cea mai interesantă descoperire este că aceste efecte nu apar izolat. Cercetătorii au identificat un lanț de mecanisme psihologice. În primul rând, atașamentul față de pisică îmbunătățește reglarea emoțională. Apoi, această capacitate îmbunătățită de a gestiona emoțiile facilitează dezvoltarea empatiei. În cele din urmă, ambele abilități se traduc într-o percepție bogată și largă a sprijinului social disponibil.

Acest model sugerează că pisicile pot acționa ca niște catalizatori emoționali. Devenind o sursă constantă de securitate, afecțiune și rutină, ele își ajută stăpânii să dezvolte abilități emoționale care sunt apoi aplicate în relațiile lor umane. Empatia practicată cu animalul – de exemplu, prin interpretarea mieunatului, limbajului corpului sau schimbărilor sale de dispoziție – poate fi generalizată la interacțiunile cu prietenii, partenerii sau colegii. Același lucru este valabil și pentru reglarea emoțională: îngrijirea unei pisici necesită răbdare, atenție și înțelegere. Aceste lecții, deși pot părea banale, devin instrumente psihologice puternice.

O rețea de sprijin invizibilă

Constatarea este deosebit de relevantă într-un context social în care mulți tineri se simt mai singuri ca niciodată. Rețelele tradiționale de sprijin – familia, prietenii apropiați sau comunitățile fizice – sunt fragmentate, în special în orașele mari. În acest scenariu, pisicile apar ca aliați neașteptați pentru menținerea sănătății mintale și emoționale a unei generații care navighează prin stres și hiperconectivitate digitală.

Cea mai revelatoare descoperire este că sprijinul primit printr-o legătură cu o pisică nu înlocuiește sprijinul uman, ci mai degrabă îl sporește. Sentimentul de conexiune emoțională cu un animal nu numai că oferă confort, ci și consolidează abilitățile necesare pentru a construi relații umane împlinite.

Până acum, majoritatea studiilor s-au concentrat pe câini, care tind să interacționeze mai direct cu stăpânii lor. Însă acest studiu arată că pisicile, datorită naturii lor mai independente, pot îndeplini și roluri emoționale cheie. Compania lor calmă, rutina liniștită și nevoia subtilă de afecțiune ar putea fi exact ceea ce are nevoie o persoană tânără aflată în procesul de maturizare emoțională.

În plus, pisicile sunt mai accesibile pentru mulți tineri: necesită mai puțin timp, spațiu și efort decât un câine. Nu este nevoie să le scoatem la plimbare în fiecare zi sau să le dresăm intensiv. Această ușurință logistică face ca felinele să fie o alegere ideală pentru cei care locuiesc singuri, studiază sau lucrează multe ore.

Un aliat tăcut împotriva anxietății

Acest tip de cercetare ajută la validarea a ceea ce mulți proprietari de pisici știau deja din experiență: că traiul cu o felină îmbunătățește starea de spirit, reduce anxietatea și ajută la găsirea stabilității emoționale. Dar acum știm cu ajutorul datelor că această bunăstare are rădăcini psihologice și efecte sociale verificabile.

Și, deși studiul se concentrează pe tinerii adulți chinezi, implicațiile sale sunt universale. Oriunde în lume, pisicile joacă un rol vital în bunăstarea emoțională a celor care trec prin perioade de tranziție, fie că este vorba de mutarea într-un oraș nou, de începerea unei noi cariere sau de o despărțire.

Această cercetare sugerează că felinele nu sunt simple animale de companie sau distracții emoționale. În multe cazuri, ele ajută la crearea unor obiceiuri sănătoase, încurajează introspecția și stimulează conexiuni emoționale. Și fac acest lucru fără cuvinte, fără a cere prea mult, fără dramă.

Este posibil să subestimăm valoarea acestei legături tăcute, mai ales într-un moment în care sănătatea mintală a devenit o preocupare globală. Acest studiu deschide ușa către noi modalități de a concepe relația dintre oameni și animale, nu ca pe un simplu hobby, ci ca pe o interacțiune semnificativă din punct de vedere emoțional, cu un impact real asupra bunăstării sociale.