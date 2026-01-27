Îi poți da câinelui tău gripă? Răspunsul specialiștilor te va surprinde

Sezonul gripal a ajuns la vârf, astfel că în rândul multor persoane apare întrebarea „Îi poți da câinelui tău gripă?”. Un specialist vine cu răspunsul care cu siguranță va surprinde pe mulți.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Îi poți da câinelui tău gripă?

În Regatul Unit, sezonul gripal este în plină ascensiune. Mulți proprietari de animale de companie, în special câini, se întreabă foarte serios dacă aceștia pot fi îmbolnăviți. Chiar căutările de pe internet pentru „pot câinii să răcească sau să aibă gripă” au crescut de la an la an.

Helen Web, purtătoare de cuvânt a mărcii de suplimente pentru animale de companie YuMOVE, a explicat riscurile și simptomele la care ar trebui să fie atenți proprietarii dacă câinele lor pare bolnav în perioada sezonului gripal.

„În general, câinii nu răcesc de la oameni. Răcelile umane sunt cauzate de o serie de virusuri diferite, care sunt grupate pur și simplu pentru că toate provoacă simptome similare.

La oameni, cea mai frecventă cauză a răcelii comune sunt rinovirusurile, care provoacă nas ce curge, strănut și dureri în gât. Rinovirusurile și majoritatea celorlalte virusuri implicate în răcelile comune sunt specifice speciei, ceea ce înseamnă că este foarte puțin probabil să se transmită de la tine la câine”, explică ea, potrivit dogstodaymagazine.co.uk.

Simptomele care trimit câinele direct la veterinar

De menționat este faptul că gripa canină este posibilă, însă rară în Regatul Unit. În schimb, parainfluenza canină, care poate contribui la tusea canină, este o infecție specifică speciei și, deci, mult mai frecventă.

„La fel ca răcelile umane, răcelile la câini pot fi cauzate de mai multe virusuri diferite. Medicul veterinar se poate referi la aceasta ca la o infecție a tractului respirator superior. Majoritatea sunt autolimitative, dar câinii afectați pot avea nevoie de odihnă și monitorizare”, adaugă ea.

Așadar, proprietarii de câini trebuie să fie atenți atunci când animalele strănută, sforăie sau tușesc cu secreții, deoarece aceste simptome pot indica tusea de canisă în detrimentul gripei.

„Tusea de canisă este o infecție respiratorie foarte contagioasă, cauzată în mod obișnuit de o bacterie numită Bordetella bronchiseptica și virusul parainfluenzei canine. Aceasta provoacă o tuse caracteristică, cu eructații sau secreții și, posibil, alte simptome precum strănutul, letargia și nasul curgător”, a mai explicat Webb.

Ca să vă țineți departe câinii de această boală, îi puteți imuniza prin vaccin. În cazul în care deja prezintă simptome, sfatul este prezentarea imediată la veterinar.

Citește și: