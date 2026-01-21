Tot mai mulți proprietari de animale aleg, din grabă sau din dorința de a-și ajuta rapid prietenul necuvântător, să îi administreze acasă medicamente destinate oamenilor. Fenomenul a luat amploare mai ales pe rețelele sociale, unde apar frecvent sfaturi neavizate despre „tratamente” făcute fără consult veterinar.

Un exemplu care ne-a atras atenția recent este cel al unei femei care povestea online că pisica ei „pare răcită”, strănută și are nasul umed, motiv pentru care i-a dat paracetamol. Din păcate, astfel de gesturi, deși aparent inofensive, pot avea consecințe dramatice.

De ce NU sunt sigure medicamentele pentru oameni pentru animale

Organismul animalelor de companie este complet diferit de cel uman. Metabolismul, greutatea, modul în care ficatul și rinichii procesează substanțele active diferă enorm, iar ceea ce pentru un om este un medicament banal poate deveni o otravă pentru un câine sau o pisică.

„Din păcate, mulți oameni dau animăluțelor medicamente de uz uman. Nu le recomand, atâta timp cât nu sunt create special pentru bolile și afecțiunile pe care le au acestea, cu precădere din cauza dozelor, care bineînțeles că nu sunt ca la oameni”, explică medicul veterinar Beatrice Ilea, de la Happy Taz Vet, într-o declarație oferită în exclusivitate pentru Pets&Cats.

Paracetamolul – extrem de periculos pentru câini și pisici

Unul dintre cele mai frecvente și mai periculoase medicamente administrate greșit animalelor este paracetamolul. Mulți proprietari îl folosesc crezând că tratează o „răceală” sau o stare de disconfort, fără să știe că acesta poate fi fatal.

„Paracetamolul este un subiect foarte controversat, pentru că paracetamolul nu se dă nici la pisicuțe și nici la căței. Este foarte toxic. Pot apărea probleme ale ficatului, probleme renale, digestive, hemoragii, până la moarte în 24–48 de ore”, avertizează medicul veterinar Beatrice Ilea.

În cazul pisicilor, riscul este și mai mare, deoarece organismul lor nu poate metaboliza deloc această substanță.

De ce tratamentul „după ureche” face mai mult rău decât bine

Simptome precum strănutul, secrețiile nazale, apatia sau lipsa poftei de mâncare pot avea cauze foarte diferite: infecții virale, bacteriene, alergii sau afecțiuni mult mai grave. Fără un diagnostic corect, administrarea unui medicament nepotrivit poate:

masca simptomele reale;

agrava boala;

provoca intoxicații severe;

pune viața animalului în pericol.

Ce ar trebui să faci dacă animalul tău pare bolnav

Specialiștii recomandă ca, la primele semne de boală, proprietarii să:

nu administreze medicamente pentru oameni ;

nu urmeze sfaturi de pe internet sau rețele sociale ;

apeleze cât mai repede la un medic veterinar .

Doar acesta poate stabili diagnosticul corect și tratamentul sigur, adaptat speciei, vârstei și greutății animalului.

Intenția de a ajuta este firească, însă tratamentele improvizate pot avea efecte devastatoare. Medicamentele pentru oameni nu sunt sigure pentru animalele de companie, iar paracetamolul este unul dintre cele mai periculoase exemple. Drumul la veterinar nu este un moft, ci singura soluție responsabilă atunci când sănătatea animalului tău este în joc.

Viața prietenului tău necuvântător depinde de alegerile tale.