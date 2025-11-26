Iarna începe să își intre în drepturi, zilele devin mai friguroase și hainele groase sunt scoase la lumină timp de trei luni. În această perioadă, răcelile sunt la tot pasul, iar animalele nu sunt excluse. Medicul veterinar Medeea Iliopolos a discutat cu Pets&Cats despre rasele care sunt cele mai afectate de schimbarea de vreme, cum pot stăpânii să prevină răcelile și care este tratamentul pentru un animal bolnav.

Sezonul rece și schimbările pe care le aduce

PetsCats: Care sunt cele mai comune afecțiuni ale iernii la animale?



Medeea Iliopolos: Majoritatea bolilor în perioada iernii sunt de natură respiratorie (rinotraheite, traheobronșite, laringite, pneumonii). Mai pot fi afecțiuni articulare agravate (osteoartrite, displazii etc), probleme gastrointestinale dar și înghețarea lăbuțelor expuse zăpezii și sārii înghețate.

PetsCats: Ce rase de câini sunt predispuse la răceli? Cât de grave sunt, în funcție de rasă sau talie?



Medeea Iliopolos: Rasele de caini cele mai afectate, de regulă, sunt brahicefalicii, cei cu botul scurt (pug, bulldog francez, shih tsu) deoarece căile respiratorii sunt scurtate iar aerul rece nu este filtrat și încalzit. Totodată, rasele de talie mică și cele cu părul scurt pot fi afectate (bichon, yorkshire terrier, pinscher).

PetsCats: Care sunt cele mai afectate grupuri de animale când vine vorba de schimbările de vreme? Seniorii sau juniorii



Medeea Iliopolos: Ambele grupe de vârstă sunt afectate de iarnă (juniorii pentru că sistemul imunitar nu este matur, sistemul de termoreglare nu este complet dezvoltat, dar și datorită faptului că sunt mai predispuși la boli virale). Seniorii sunt afectați pentru că, de regulă, mai au alte boli preexistente care se pot complica.

PetsCats: Care sunt primele simptome de răceală la un câine? Dar la o pisică?

Medeea Iliopolos: La câini, cele mai dese simptome sunt tusea, secreții nazale apoase, strănut, ușoară febră, lipsa poftei de mâncare, dificultăți la înghițire. La pisici, manifestările sunt strănut excesiv cu secreții nazale groase și urât mirositoare, ochi inflamați (conjunctivite), refuzul alimentar, respirație zgomotoasă.

O dezbatere între stăpânii de animale și medici este pe subiectul hainelor, dacă reprezintă un factor de stres pentru patrupezi.

PetsCats: Sunt recomandate hainele în timpul sezonului rece sau reprezintă un motiv de stres pentru animale?



Medeea Iliopolos: Hăinuțele sunt recomandate câinilor, atâta timp cât acestea sunt potrivite rasei și taliei acestuia (nu trebuie să fie strâmte, incomode, din materiale rigide și de proastă calitate). Acestea trebuie achiziționate de la firme specializate în confecția hăinuțelor pentru animale.

PetsCats: Cum pot prevenii animalele răceala? Cum pot ajuta stăpânii?



Medeea Iliopolos: Evitarea expunerii prelungite la temperaturi scăzute, vânt și umezeală. Folosirea îmbrăcămintei specifice pentru sezonul respectiv (hăinuțe, papucei). Evitarea fluctuațiilor mari de temperatură (de exemplu, ieșit din casă de la temperaturi foarte mari, afară la temperaturi negative sau din mașină). Dietă echilibrată și bogată în grăsimi și proteine (sau suplimentarea hranei cu suplimente alimentare bogate în vitamine și acizi grași). Evitarea contactului cu alte animale bolnave.

PetsCats: Care sunt cele mai bune tratamente pentru răceală? Ei pot lua anumite tratamente pe care le iau și oamenii?



Medeea Iliopolos: Tratamentul, de regulă, se administrează doar la recomandarea medicului veterinar (antiinflamatoare, antitusive, antibiotice în urma examinării complete a animalului, suplimente pentru susținerea sistemului imunitar). Animalele nu au voie să ia medicamente de uz uman datorită unor riscuri majore, cu intoxicații severe, uneori chiar moartea (Coldrex, Teraflu, Nurofen, Paracetamol etc.).

PetsCats: Când ar trebui dus la un control medical?

Medeea Iliopolos: Este recomandat consultul dacă simptomele persistă mai mult de 48 h, apare febra, tuse persistentă, dificultatea de a respira, nu mai mănâncă, nu bea apă.