Câinele poate începe să strănute, să se scarpine sau chiar să dezvolte infecții la urechi după ce aduci acasă o pisică nouă. Acest lucru te poate surprinde și te va face să te întrebi: pot câinii să fie alergici la pisici?

Răspunsul experților este afirmativ, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la noul membru al familiei, susține PetMD.

Hai să-ți arătăm ce spun veterinarii despre alergiile canine și cum să ai grijă de prietenul tău!

Alergiile la câini

La fel ca la oameni, alergiile sunt o reacție exagerată a sistemului imunitar la substanțe care, în mod normal, sunt inofensive. Printre acestea, putem enumera polenul, praful și anumite alimente.

Astfel, dacă animalul tău de companie are alergii, „nu are o imunitate eficientă, ci are o imunitate foarte reactivă”, explică Stephanie Bruner, profesor asistent de dermatologie la University of Illinois College of Veterinary Medicine.

Alergiile pot afecta sistemul respirator al câinilor, pielea și tractul digestiv. Fără ajutorul veterinarilor, este dificil să diferențiezi alergii de alte afecțiuni, precum răceala sau problemele digestive. Așadar, îți recomandăm să duci cățelul la veterinar pentru a avea un diagnostic exact al simptomelor.

Care sunt cele mai frecvente simptome de alergii la câini

Mai jos, îți arătăm care sunt cele mai des întâlnite manifestări ale alergiilor la prietenii noștri blănoși:

Mâncărimi;

Piele roșie;

Lingerea labelor;

Strănuturi;

Nas înfundat;

Probleme digestive;

Pierderea blănii;

Urticarie.

Unii câini pot dezvolta alergii, în timp ce la alții, acestea sunt ereditare, susține Lorraine Corriveau, medic și profesor la Purdue University College of Veterinary Medicine. De asemenea, unele rase, precum labrador, cocker, pug și bulldog, sunt predispuse la alergii. Astfel, câinii care fac parte din aceste rase au o probabilitate mai mare să fie alergici și la pisici.

Ce să faci în cazul în care câinele este alergic la pisici

Dacă diagnosticul pus de medici este alergia la pisici, aceștia pot sugera diverse tratamente și produse care elimină alergenii de pe blana animalului.

Igiena cățelului devine extrem de importantă, deci va trebui să-i cureți labele după fiecare ieșire. „Prin reducerea expunerii la alergeni, poți scădea răspunsul imun al câinelui și poți ameliora simptomele”, a mai adăugat Bruner.

