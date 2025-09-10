Nu doar oamenii suferă de alergii: Câinii și pisicile sunt și ele afectate / Care sunt cele mai frecvente tipuri de alergii și cum să le identificăm, potrivit medicului veterinar

Alergiile sunt afecțiuni tot mai frecvente și cu o paletă din ce în ce mai largă de simptome. Condițiile de viață, poluarea, dar și încrucișarea raselor în cazul animalelor de companie sunt factori care au dus la sensibilizarea necuvântătoarelor. Iar tipurile de alergii sunt din ce în ce mai variate.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Iată care sunt cele mai frecvente alergii pe care le putem întâlni la pisici și la câini, ce le cauzează și cum le putem identifica, potrivit medicului veterinar Beatrice Ilea.

Alergii la pisici

Alergii alimentare

la proteine din carne (pui, vită, pește), lactate, ouă, grâu, soia, porumb. Se manifestă prin mâncărimi, vărsături, diaree, infecții ale pielii sau ale urechilor.

Alergii respiratorii

provocate de praf, acarieni, polen, mucegai, fum de țigară. Se manifestă cu strănut, tuse, respirație dificilă, secreții nazale.

Alergii la factori de mediu (atopia)

declanșate de polen, praf, acarieni, mucegai, puf de plante, fum de țigară. Provoacă mâncărimi intense, lins excesiv, scărpinat, roșeață a pielii, iritații, căderea părului, infecții secundare.

Alergii la mușcături de purici (dermatita alergică la purici)

ca reacție la saliva puricilor. Se manifestă prin mâncărime severă, piele iritată, leziuni pe piele, cruste, căderea părului (mai ales în jurul cozii și pe spate).

Alergii de contact

ca urmare a contactului cu anumite produse de curățenie, detergenți, parfumuri, metale sau materiale (cum ar fi lână sau plastic). Se manifestă prin iritații ale pielii, roșeață, mâncărime, cruste sau vezicule la punctul de contact..

Alergii la câini

Alergii alimentare

la carne de pui, vită, grâu, porumb, soia, lactate. Acestea se manifestă prin mâncărimi intense, iritații ale pielii, probleme digestive (diaree, vărsături) sau infecții ale urechilor.

Alergii la factori de mediu (atopia)

la polen, praf, acarieni, mucegai, puf de la plante. Se manifesta prin piele uscată și iritată, scărpinat excesiv, lins frecvent, infecții ale pielii, roșeață, sau căderea părului.

Alergii la mușcături de purici

sau dermatita alergică la purici ca reacție la saliva puricilor și provoacă mâncărime intensă, în special la baza cozii, piele iritată, cruste și pierderea părului.

Alergii de contact

ca urmare a contactului cu diverse materiale sau substanțe precum detergenți, iarbă, produse de curățenie sau anumite metale (ex: nichel). Se manifesta prin r oșeață, iritație, mâncărimi localizate în zonele care au venit în contact cu alergenul.

Este important de știut că simptomele alergiilor la câini variază de la mâncărimi ușoare până la reacții severe și necesită adesea intervenția unui medic veterinar pentru diagnostic și tratament.

Citește și:

VIDEO | Borcanul cu Speranță: Eveniment cu gust de zacuscă și adopții la Adăpostul Speranța

De unde își iau iepurii calciul: Sursa surprinzătoare care face ca rozătoarele să nu ducă lipsă de acest mineral