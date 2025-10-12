Animalele de companie reduc riscul apariției alergiilor la copii. Totuși, sunt și excepții de care trebuie să ții cont

Animalele de companie pot aduce beneficii copilului tău abia născut. Noul membru al familiei va avea un risc scăzut de dezvoltare al alergiilor la mâncare, în special dacă ai un câine sau o pisică. Dar lucrurile nu stau atât de bine în unele situații, cum ar fi prezența hamsterilor sau a câinilor care trăiesc afară, notează Science Alert.

Cercetătorii de la Universitatea de Medicină Fukushima din Japonia au analizat datele de la 66.215 de copii. Circa 22% dintre aceștia au fost expuși la animale de companie chiar și atunci când erau încă în pântecul mamei. Animalele de companie au inclus pisici, câini, țestoase, păsări și hamsteri.

Având în vedere volumul semnificativ de date, savanții cred că studiul oferă suficiente dovezi care să arate o legătură între expunerea la aceste animale și alergii. Totodată, detaliile variază în funcție de tipul de animal și de tipul de mâncare.

„Ipoteza igienei sugerează că expunerea la animalele de companie este eficientă în prevenirea alergiilor, iar unele studii au arătat efectele benefice pe care expunerea la câini o are în timpul dezvoltării fătului sau în primele luni de viață”, au scris cercetătorii în studiu. „Totuși, efectele expunerii la alte animale în afară de câini în ceea ce privește alergiile la mâncare a rămas o problemă neadresată”, au adăugat aceștia.

La ce concluzii a ajuns studiul?

Copiii expuși la pisicile și câinii de interior au o probabilitate mai mică de apariție a alergiilor. Dar deși tendința generală pare a fi că este bine să ai animale de companie alături de copii, există unele variații.

De exemplu, nu sunt benefici câinii ținuți afară. Mai mult decât atât, cei care au hamsteri acasă (0,9% dintre copiii din studiu) au un risc mai mare de apariție a alergiilor la nuci.

Totuși, studiul nu este suficient pentru a dovedi relația dintre cauză și efect. De asemenea, datele sunt bazate pe răspunsuri din chestionare și nu pe observații. Cercetătorii pot doar să speculeze asupra naturii relației, sugerând că expunerea la unele animale de companie poate schimba flora intestinală la copii sau poate îmbunătăți imunitatea.

Mai mult decât atât, se poate ca prezența animalelor de companie să protejeze împotriva dermatitei atopice, o condiție a pielii care a fost asociată cu alergiile.

