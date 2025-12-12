Motanul Maximus, noua senzație de pe rețelele sociale. Premierul belgian Bart De Wever şi-a transformat pisica într-un instrument de comunicare politică: „Este o eminenţă cenuşie”

După Larry, a venit rândul și lui Maximus. Succesul imens al pisoiului din Downing Street pe reţelele sociale a inspirat iniţiative similare în Belgia, unde premierul Bart De Wever şi-a transformat pisica într-un instrument de comunicare politică, transmite Agerpres.

Larry nu este singura pisică de premier

Asemenea celebrului motan de la reşedinţa premierului britanic, Maximus, adoptat de conservatorul flamand în această vară, este prezentat periodic primind îmbrăţişări sau jucându-se cu un capăt de sfoară. Însă, spre deosebire de Larry, care s-a aflat deja în preajma a şase lideri britanici, motanul lui Bart De Wever oferă adesea şi un comentariu ironic şi nuanţat asupra evenimentelor importante ale țării.

Prin intermediul unor bule de dialog scrise în flamandă, pisoiul cu blană gri atinge o varietate de subiecte, inclusiv greve care vizează guvernul stăpânului său, implementarea serviciului militar voluntar pentru tineri şi negocierile bugetare dificile. Maximus, descris ca “eminenţa cenuşie” a lui Bart De Wever, îl concurează deja pe stăpânul său în ceea ce priveşte numărul de urmăritori pe Instagram.

Contul său, lansat în iulie, este administrat de asistenta personală a prim-ministrul, susțin apropiaţii săi. Însă, și liderul belgian, cunoscut pentru umorul său sec, contribuie la numeroase postări, care îi permit să abordeze anumite subiecte sensibile cu puţin mai multă lejeritate.

“Maximus, poţi să prinzi o dronă?”, îşi întreabă conservatorul flamand motanul, tolănit pe o canapea albastră, în una dintre postările de la jumătatea lunii octombrie. “Nu, dar prind un pui de somn ca nimeni altcineva!”, îi răspunde Maximus.

Liderul, care a venit la putere în februarie, apare şi în alte ipostaze, plimbându-şi animalul de companie într-un cărucior sau dormind lângă acesta.

Care este rostul unui cont social

“A se pune în scenă prin intermediul contului motanului său este o modalitate inteligentă de a face comunicare politică”, a punctat politologul Dave Sinardet, profesor la Universitatea Liberă din Bruxelles. “Oferă politicienilor o imagine mai blândă, mai prietenoasă, având în vedere că mulţi oameni văd în principal latura lor raţională, chiar arogantă”, a completat acesta.

Utilizarea animalelor de companie în comunicarea politică este o practică răspândită în SUA, unde toţi preşedinţii americani, cu excepţia lui Donald Trump, au apărut cu ele la Casa Albă.

Larry, motanul de pe Downing Street 10, a devenit una dintre cele mai cunoscute feline din lume. Contul său de Twitter are peste 900.000 de abonaţi. Cu toate acestea, postările premierului belgian în care apare Maximus nu sunt pe placul tuturor politicienilor. Un videoclip în care, în plină negociere bugetară dificilă, Bart De Wever se preface că interpretează la cimpoi “Amazing Grace”, ţinându-l în braţe pe motanul său şi suflând în coada acestuia, a stârnit furia opoziţiei.

